Festival sotto il Conero, le “Donne combattenti” vincono il concorso canoro

ANCONA - Venerdì 3 giugno e sabato 4, si sono svolte ad Ancona le serate dedicate alle semifinali e finali del “Festival sotto il Conero”. La gara canora, divisa in 2 categorie ( Giovani e Senior) e 4 sezioni (giovani inediti, giovani cover, senior inediti e senior cover), ha visto 32 partecipanti complessivi.

Dalla serata delle semifinali sono stati selezionati i 20 artisti che hanno poi avuto accesso alle finali e di certo la giuria, rappresentata in questo caso da: Mario Cacciani, Letizia Ricci e Nico Lattanzi, data la buona qualità dei brani e la bravura dei partecipanti, non ha avuto un compito semplice nello scegliere e decidere chi avrebbe avuto questa opportunità-

Nel corso della serata di sabato, i cantanti rimasti in gara, si sono esibiti davanti ai componenti dei ben tre giurie, presiedute da Maurizio Meli, “patron” del “Premio Lucio Dalla”, raccogliendo consensi da parte dei giurati e del pubblico presente in sala.

I premi sono stati assegnati ai seguenti cantanti: Lucia Ciccone, con il brano “Donne combattenti”, premio per miglior inedito senior; Chiara Malibrani, con il brano “Ti penso per davvero”, premio miglior inedito giovani e premio Web Radio; Riccardo Pilesi, con il brano My Way, migliore cover senior; Paola Damiani, con il brano “Volevo scriverti da tanto”, premio miglior cover giovani e premio della critica “Alessandra Casaccia” ; Alessandro Cioko, con il brano “Ballo in una pista vuota”, premio Web Radio; Matteo Farinelli, con il brano “Cambiare”, premio Sulvic migliore interpretazione cover.

Entrambe le serate, sono state condotte con grande competenza e innata simpatia da Melissa Galluzzi e Vittorio Regina. Straordinari gli ospiti che si sono avvicendati durante la finale, dalle eccezionali performance del “Balletto delle Marche” di Alice Bellagamba, all’innovativo ed inconsueto spettacolo dell’originale Monsieur David per finire con il grande Anonimo Italiano che ci ha fatto sognare intonando alcuni dei suoi splendidi brani.

Onorata di far parte del corpo dei giurati per le Radio Web, “ Radio Free Station” e “Studio Uno Abruzzo” insieme al collega Roberto Castellucci. Ricordo anche i componenti delle altre giurie della serata finale: Maurizio Meli, presidente; Michele Schembri, Mario Cacciani, il duo Opera Pop, Daniele Mariotto e Luca Guazzati.

Grazie alla tenacia e alla passione degli organizzatori, Gianluca Berti e Walter Fontana ed anche all’affettuoso e tangibile coinvolgimento e sostegno dell’associazione “Sulvic”, nelle persone delle famiglie Eredi Sulpizi e Vico, il “Festival sotto il Conero” è risultato un evento gradevole e ben strutturato, due belle “serate” fra ricordi e tanta buona musica, un grande vanto per la città, sicuramente un evento da portare avanti con grande entusiasmo e convinzione che potrebbe tornare ad essere il “fiore all’occhiello” di Ancona. Intanto, la direzione artistica del concorso canoro, ha dato appuntamento a tutti gli anconetani e non solo, a Giugno 2023 per la terza edizione.

Maria Elisa Barone