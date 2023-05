Festival Lacrima in giallo 2023, i goblin a Morro d'Alba: un borgo da paura

ANCONA - Prende il via a Morro d’Alba la terza edizione di Lacrima in giallo, il Festival culturale dedicato al noir in ogni sua sfumatura, con la direzione artistica dello scrittore Alessandro Morbidelli. Dal 1 al 4 giugno tutto il paese, uno dei Borghi più belli d’Italia e Città che legge, sarà coinvolto in una serie di eventi per promuovere la letteratura e altre forme artistiche, sul tema del giallo che in questa edizione si tingerà di riflessi più oscuri, ispirati dalle pellicole di Dario Argento e dalle musiche dei Goblin. Lo storico gruppo di Claudio Simonetti si esibirà infatti in uno straordinario concerto sabato 3 giugno alle ore 21,30, in piazza Barcaroli, nel cuore del medioevale contro storico.

La narrazione del mistero e del segreto, avrà come ospiti d’eccezione le scrittrici Nuela Celli (giovedì 1 giugno) con il suo “Il giallo della sonnambula sui tetti” e Silvia Bottani (sabato 3 giugno) con “Un altro finale per la nostra storia”, oltre allo scrittore Piernicola Silvis (domenica 4 giugno) , che nel suo “L’errore” parla del territorio e anche di Morro d’Alba e a cui verrà conferito il Premio Terra Nera. Gli appassionati potranno incontrarli presso il Torrione Teodorico alle 19.00. Dopo ogni presentazione seguirà un brindisi offerto dalle cantine sponsor e la possibilità di essere A CENA CON L’AUTORE presso il Ristorante dal mago (prenotazione al num. 339 5928794)

Il fotografo Ruggero Ruggieri porterà i visitatori nelle pieghe della notte con la sua mostra “La notte mi viene a cercare”, allestita presso le sale espositive dell’auditorium di Santa Teleucania con il supporto dell’Associazione Speiro. Ruggieri ha all'attivo numerose esposizioni, personali e collettive, sia in Italia che in Europa. Ha collaborato a numerosi progetti editoriali e il suo libro La notte mi viene a cercare (2021) è giunto alla seconda edizione. Sulla fotografia di Ruggero Ruggieri hanno scritto importanti critici del settore, come Giuseppe Cicozzetti, Loredana De Pace, Simona Guerra e Giorgio Rossi. L’inaugurazione della mostra è prevista per le 18.00 di giovedì 1 giugno, a seguire un brindisi offerto dalle Cantine sponsor.

Nei giorni del Festival non mancheranno gli spazi dedicati ai bambini, nelle letture in giallo in biblioteca, sabato 3 giugno ore 10.30 (ingresso libero) e nel Laboratorio ludico didattico Mistero al museo e nel borgo (dalle 16.00) in tutti i giorni del Festival, dove i bambini diventeranno investigatori per scoprire chi ha rubato delle importanti opere custodite al museo e conclusa l’indagine riceveranno un simpatico gadget.

Aprirà la manifestazione nella serata di giovedì 1 Giugno la proiezione, presso l’auditorium, del film cult “Profondo rosso” del maestro del brivido Dario Argento. L’ingresso è gratuito.

Sempre negli stessi locali, la crew di Read & Play, gruppo affiatato che nel tempo si è specializzato in reading ad alto contenuto culturale, presenterà in anteprima una serata dedicata a Stephen King e alla musica nei suoi romanzi con “Musica da paura: le canzoni nell’opera di Stephen King”. (ingresso gratuito e brindisi finale).

Come anticipato, le sfumature noir si tingeranno di riflessi vermigli per la terza edizione del Festival che vedrà come ospiti principali i GOBLIN dell’acclamato maestro Claudio Simonetti, autore delle colonne sonore, tra le altre, dei film di Dario Argento. Il costo del biglietto di ingresso è di 10 euro, gratuito fino a 14 anni. I posti saranno limitati ed è consigliata la prenotazione al 328 5487491 (Assessorato Cultura e Turismo).

La musica continuerà ad essere protagonista nelle serate del Festival accompagnando la passeggiata lungo il suggestivo il camminamento di ronda La Scarpa, luogo magico e unico in Europa, in cui una recente installazione di Light Design la trasforma in una vera e propria Hellish walk ma soprattutto nel Concerto della Banda musicale cittadina Note Noir, domenica 4 giugno alle 21.30, presso Piazzale Bersaglieri, in cui ascolteremo famosi brani che hanno caratterizzato il cinema da brivido.

Il festival sarà anche l’occasione per premiare i giovani scrittori del concorso letterario “Racconti della nostra terrà”, del’ I.C. Gioacchino Rossini (domenica 4 giugno ore 21, Piazzale Bersaglieri), ma anche i concorrenti della competizione regionale Storie da Musei Archivi e Biblioteche (Domenica 4 giugno ore 18.30 Torrione Teodorico), sia per la sezione racconti che per le foto e video.

Partner del Comune di Morro d’Alba, sempre attento alle tematiche culturali e aggregative e fresco di successo elettorale, anche le cantine vinicole Vicari, Fratelli Badiali, Bolognini, Ronconi e Romagnoli, che allieteranno gli eventi con degustazioni, le librerie IoBook di Senigallia e Libreria Incontri di Jesi che allestiranno bookshop durante gli eventi letterari e le Associazioni Circolo Acli, Circolo Morrese, Ass. “Insieme si può fare” e Associazione Speiro. La manifestazione ha il patrocinio della Regione Marche e della Provincia di Ancona.