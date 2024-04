Festival Internazionale della Famiglia, per la prima volta sarà ad Ancona: il programma

ANCONA - In occasione della Festa Internazionale della Famiglia, proclamata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e indetta per il 15 maggio, per la prima volta viene organizzato ad Ancona, su iniziativa dell'assessorato comunale alla Famiglia, il FESTIVAL della FAMIGLIA, che si terrà al Parco della Cittadella nei giorni 17-18-19 maggio. Il progetto – illustrato dal Segretario generale Giovanni Montaccini - vuole mettere al centro la famiglia quale nucleo fondante della società, così come riportato nell'art.29 della Costituzione e in rispondenza con la scelta delle Nazioni Unite di dedicarle una ricorrenza internazionale. “Che le amministrazioni si impegnino fattivamente con le associazioni del territorio per valorizzare questo istituto - ha sottolineato- significa tradurre in fatti concreti quanto formulato dai padri costituenti, significa valorizzare effettivamente la famiglia”.

Il programma dei tre giorni nella cornice del parco più amato dalle famiglie si presenta ricco e variegato, con molteplici iniziative di gioco, sport, intrattenimento e una serie di incontri organizzati con le associazioni. Una festa per piccoli e grandi, da vivere insieme. Il Festival avrà inizio venerdì 17 maggio alle ore 16:00 presso il Parco della Cittadella che resterà aperto al pubblico con una vasta disposizione di spazi ludici, sportivi, danza e creatività. Laboratori e intrattenimenti con diverse realtà quali Associazioni, Onlus, Ludoteche, Parrocchie, gruppi di animazione, palestre e club di Ancona. Tutto il Parco sarà riempito di momenti divertenti e interessanti per bambini e famiglie. Si incontreranno le Associazioni con i loro progetti, come Un Battito di Ali (Associazione a sostegno dei bambini cardiopatici), La Fondazione Salesi, La Strada di Erm, Le Patronesse, e le altre realtà. Sarà presente il Centro Papa Giovanni XXIII con la Lotteria di Beneficenza, l’Associazione del Riuso con la raccolta di cose usate, e non potevano mancare il Mago, i giochi e i Poni con il Maneggio della Cittadella. Sabato 18 alle ore 16.00 il Festival inizierà con tutti gli spazi di intrattenimento, sportivi ecc. Alle ore 17.00 Forum delle Associazioni familiari e relazione del Prof. Lorenzo Lattanzi Presidente Aiart Marche, in ordine al rapporto dei ragazzi con i social media; dalle ore 19.00 sarà operativo il Punto di Ristoro in attesa dell’inizio del Concerto con la Jeeg Robot Cover Band Cartoon per tutti i bambini e non solo. E per concludere questo primo Festival in bellezza, Domenica 19 Maggio dalle ore 16.00 il Parco prenderà vita in un’atmosfera tutta Risorgimentale insieme all’Associazione Quam Pulchra Es e l’Accademia di Oplologia e Militaria con le Passeggiate Storiche, la Rievocazione e i giochi di un’epoca passata ed insieme anche alla Parrocchia dei Salesiani con giochi e animazione. Infine alle ore 18.00 la Sfilata degli Abiti Storici.