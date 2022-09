Il Festival Inchiostro Marchigiano guarda alla prevenzione stradale con il libro “La strada e la vita”

CASTELFIDARDO Sabato 3 settembre alle ore 17:30 il Festival Inchiostro Marchigiano a Castelfidardo dedicherà uno spazio al tema della prevenzione stradale attraverso la presentazione del libro corale "La strada e la vita. In ricordo di Huub Pistoor e di tutte le vittime della violenza stradale" a cura di Gioia Bucarelli, Ventura Edizioni.

Un libro che si è potuto realizzare grazie alla disponibilità e competenza di persone e associazioni impegnate a studiare e a promuovere attivamente la cultura della mobilità sostenibile, della prevenzione e della sicurezza stradale: l'ASAPS, la Fondazione Michele Scarponi, l'Associazione Rose Bianche sull'Asfalto, l'Associazione Lorenzo Guarnieri, l'Associazione Gabriele Borgogni, l'Associazione Marco Pietrobono, la Fondazione Luigi Guccione, AIFVS, Legambiente, Vivinstrada. Hanno contribuito giornalisti, docenti e studiosi in diverse discipline, rappresentanti delle forze dell'ordine, ETSC - il Consiglio europeo per la Sicurezza dei Trasporti. L'intento è quello di sensibilizzare cittadini e istituzioni perché sono temi ancora trascurati mentre dovrebbero essere una priorità. Chi si è trovato a vivere la tragica esperienza della perdita di una persona amata sulla strada, non può restare indifferente di fronte a questi eventi che si ripetono, quasi sempre evitabili. Per questo motivo non possono essere definiti incidenti. La speranza di chi crede in questa iniziativa è che le diverse competenze e testimonianze possano aiutare a rendere tutti più consapevoli delle responsabilità individuali e collettive di fronte a tante vite interrotte. E stimolare anche un cambiamento verso una diversa mobilità, che tuteli l'ambiente, la salute e la vita delle persone.