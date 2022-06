Festival sul giornalismo d’inchiesta delle Marche: il programma dell'undicesima edizione

Undici anni di FGI. Il Festival sul giornalismo d’inchiesta delle Marche, ora intitolato al proprio ideatore e fondatore Gianni Rossetti e curato nell’organizzazione dal Circolo Culturale JU-TER Club Osimo presieduto da Silvia Simoncini, ritorna dal 1° Settembre per l’Undicesima edizione con la direzione artistica di Giacomo Galeazzi, giornalista, saggista e Vaticanista de “La Stampa”. “Sono orgoglioso di assolvere a questo incarico perché il coraggio di informare significa tenere in vita la democrazia – commenta il direttore – a dimostrazione che la costante informazione sulla guerra in Ucraina e, per contro, abbiamo visto tutte le conduttrici e reporter delle Tv afghane apparse sugli schermi con il volto coperto, il giorno dopo avere sfidato gli ordini dei talebani. E, dunque, ribadisco l’importanza della libera e corretta informazione ed in questo Festival ospiteremo colleghi che hanno affrontato con coraggio tematiche di assoluto rilievo”.

Anche quest’anno il FGI avrà il patrocinio del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e si reggerà grazie al volontariato ed al prezioso supporto di partners che, con il loro contributo, mantengono in vita il Festival che sarà - come di consueto – itinerante con cinque appuntamenti tutti a partire dalle ore 21:00 e con ingresso libero e di cui tre in Osimo (Istituto Campana per l’Istruzione Permanente, Chiostro San Francesco, Hotel La Fonte) uno a Filottrano (cinema Torquis ed uno ad Ancona (alla sala auditorium della Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro Urbino, main sponsor della manifestazione).



Qui di seguito il calendario di FGI2022.