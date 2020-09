Festival della storia: torna la seconda edizione alla Mole. Ecco il programma

Torna ad Ancona il Festival della Storia giunto alla sua seconda edizione. Il tema del 2020 sarà Ribellioni. Quest’anno il festival si tiene alla Mole Vanvitelliana dove, per 4 giorni, dal 24 al 27 settembre, saranno ospiti i tanti partner, culturali, scientifici e artistici, in incontri, conferenze, dibattiti, interviste, concerti. Tutti gli incontri sono ad ingresso gratuito e senza necessità di prenotazione. È richiesta al pubblico la mascherina, indossata obbligatoriamente per circolare negli ambienti del Festival. Durante eventi e spettacoli, grazie al distanziamento dei posti, la mascherina potrà essere tolta per tutto il tempo dell’evento. Ecco il programma:

Giovedì 24 settembre

Auditorium della Mole, h. 16:30

IL SENSO DEL FESTIVAL

Saluti istituzionali con Maria Francesca Alfonsi

Auditorium della Mole, h. 18:00

LA STRAGE DI BOLOGNA

Benedetta Tobagi dialoga con Vito D’Ambrosio

Sala Boxe, h. 18:30

L’ARTE NEI LAGER

Paola Cintoli dialoga in video conferenza Marta Paraventi

Auditorium della Mole, h. 19:00

IL COMUNISMO RIBELLE DI BERLINGUER

Luciana Castellina dialoga con Nino Lucantoni

Auditorium della Mole, h. 21:00

RIBELLIONI NELLA MUSICA

Vincenzo De Vivo dialoga con Fabio Brisighelli

Auditorium della Mole, h. 22:00

Concerto: MUSICA RIBELLE

con Liceo Musicale RInaldini

Venerdì 25 settembre 2020

Auditorium della Mole, h. 17:00

GESÙ IL RIBELLE

Padre Alberto Maggi dialoga con Renata Mambelli

Sala Boxe, h. 17:00

LA RIVOLUZIONE SESSUALE: UNA LETTURA PSICOANALITICA

Simona Argentieri dialoga con Simona Lucantoni

Auditorium della Mole, h. 18:00

GRAMSCI IL RIBELLE

Francesco Rocchetti dialoga con Leonardo Archini

Sala Boxe, h. 18:30

ERRICO MALATESTA

Roberto Giulianelli dialoga con Maria Lucchetti

Auditorium della Mole, h. 19:00

CONDOMINIO TERRA: LA RIBELLIONE DELLA NATURA

Roberto Danovaro e Mauro Gallegati dialogano con Piero Alessandrini

Auditorium della Mole, h. 21:00

LA PSICHIATRIA ITALIANA TRA RIBELLIONE E “RILUTTANZA”

Leonello Marchionni dialoga con Gabriella Boyer

Auditorium della Mole, h. 22:00

Concerto: MUSICA RIBELLE

con Liceo Musicale RInaldini

Sabato 26 settembre

Piazza Roma, h. 10:00

DALLA SETTIMANA ROSSA ALLA RIVOLTA DEI BERSAGLIERI:

PASSEGGIATA con Claudio Bruschi

Auditorium della Mole, h. 17:00

NEMICI DEI ROMANI

Andrea Giardina dialoga con Lucilla Niccolini

Sala Boxe, h. 17:00

LA RIBELLIONE DEGLI ALTRI: LIBIA ED ETIOPIA CONTRO IL COLONIALISMO ITALIANO

Eric Salerno dialoga con Renata Mambelli

Auditorium della Mole, h. 18:00

ELEANOR LA RIBELLE

Raffaella Baritono dialoga con Valentina Conti

Sala Boxe, h. 18:30

IL SILENZIO SUGLI INNOCENTI

Luca Mariani dialoga con Tamara Ferretti

Auditorium della Mole, h. 19:00

DONNE RIBELLI

Flavia Amabile dialoga con Renata Mambelli

Sala Boxe, h. 19:30

LIBERA IMPRESA IN OTTIMO STATO

Franco Amatori dialoga con Roberto Giulianelli

Auditorium della Mole, h. 21:00

DYLANIATI

Sergio Sparapani dialoga con Massimo Papini

Auditorium della Mole, h. 21:30

Concerto: Dylaniati

Domenica 27 settembre 2020

Piazza della Repubblica, h. 10:00

PASSEGGIATA ALLA SCOPERTA DELLA STREET ART

con Run (Giacomo Bufarini)

Auditorium della Mole, h. 17:00

LA RIVOLTA DEGLI AZIONISTI NEGLI STATI UNITI

Franco Amatori dialoga con Piero Alessandrini

Sala Boxe, h. 17:30

ANCONETANI A FIUME

Sergio Sparapani dialoga con Claudio Bruschi

Auditorium della Mole, h. 18:00

STORIA DELLE RIBELLIONI AL RAZZISMO NELL’ANNO DELLE PRESIDENZIALI USA

Massimo Teodori dialoga con Francesco Maria Tiberi

Sala Boxe, h. 18:30

LA RIBELLIONE CHE NON CI FU: I FASCISTI DAVANTI AL 25-7-43

Dianella Gagliani dialoga con Maria Grazia Camilletti

Auditorium della Mole, h. 19:00

LE RIBELLIONI DEL VINO

Ampelio Bucci dialoga con Valentina Conti

Auditorium della Mole, h. 21:00

LE RIVOLTE NELL’ARTE

Il writer Run (Giacomo Bufarini) dialoga con Antonio Luccarini

Auditorium della Mole, h. 22:00

CANZONI DI LOTTA E DI ANARCHIA