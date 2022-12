Festival del panettone artigianale, la festa è servita

La Pro Loco Polverigi, in collaborazione con Confartigianato Imprese ed il patrocinio del Comune di Polverigi presenta la seconda edizione del “Festival del Panettone Artigianale”, raddoppiando quest’anno l’appuntamento. Il borgo di Polverigi ospiterà questa manifestazione sabato 10 e domenica 11 dicembre con lo scopo di valorizzare in maniera sempre più costante i prodotti artigianali e tradizionali di cui è ricco il territorio della provincia di Ancona. Il Natale è ormai alle porte e si cominciano a sentire i profumi inebrianti dei dolci tipici delle Feste.

Per celebrare il Lievitato per eccellenza del Natale, la Pro loco di Polverigi vi da appuntamento nel centro storico di Polverigi in Piazza Umberto I e quest’anno anche a Roccolo dove domenica 11 verrà inaugurato il “Roccolo Christmas Village” a cura del Po.Ki.Fè. Polverigi Kids Festival con addobbi ed attività dedicati ai più piccoli. Il Festival del Panettone Artigianale aprirà alle ore 16:00 di sabato 10 dicembre e accompagnerà fino a cena con stands gastronomici al coperto con le specialità del territorio come la tipica polenta, oltre a castagne, vin brulè, cioccolata calda e panini. Stands gastronomici che accoglieranno il pubblico anche domenica sia a pranzo che a cena.