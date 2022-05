InTeatro Festival: il calendario degli spettacoli tra prime e produzioni internazionali

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

Torna INTEATRO Festival, la kermesse giunta alla sua 43° edizione si tiene quest’anno dal 15 al 18 giugno tra Polverigi ed Ancona. Ecco il programma:

15 GIUGNO

POLVERIGI

DEWEY DELL I’ll do, I’ll do, I’ll do anteprima PARCO DI VILLA NAPPI

BERT AND NASI The beginning work in progress TEATRO DELLA LUNA

GIANMARIA BORZILLO Under the influence anteprima CINEMA ITALIA

LUDOVICO PALADINI E HARDCHITEPTURE Tredicesima Generazione. Rito di passaggio per gente di passaggio prima assoluta CORTILE DI VILLA NAPPI

16 GIUGNO

POLVERIGI

CLAUDIA CALDARANO Piano solo, corpo solo PARCO DI VILLA NAPPI

BERT AND NASI The End prima italiana TEATRO DELLA LUNA

JAHA KOO Lolling and rolling CINEMA ITALIA

17 GIUGNO

ANCONA

SOTTERRANEO L’angelo della storia prima assoluta TEATRO SPERIMENTALE

POLVERIGI

SALVO LOMBARDO Let my body be! PARCO DI VILLA NAPPI

LIV FERRACCHIATI Uno spettacolo di fantascienza TEATRO DELLA LUNA

JAHA KOO Cuckoo CINEMA ITALIA

18 GIUGNO

ANCONA

SOTTERRANEO L’angelo della storia prima assoluta TEATRO SPERIMENTALE

POLVERIGI

SALVO LOMBARDO Let my body be! PARCO DI VILLA NAPPI

ANDREA COSTANZO MARTINI PayPer Play prima italiana TEATRO DELLA LUNA

OLIVIER DE SAGAZAN Trasfiguration CINEMA ITALIA dal 10 al 18 GIUGNO ore 18.30

POLVERIGI

Il gioco dell’oca verde PARCO DI VILLA NAPPI.

Info e prenotazioni biglietteria Teatro delle Muse 071 52525 biglietteria@teatrodellemuse.org, ufficio promozione 071 20784222 info@marcheteatro.it. Dal 15 al 18 giugno è attiva anche la biglietteria a Polverigi 071 9090007.