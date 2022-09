AdMed, il festival verso il gran finale: gli appuntamenti di chiusura

ANCONA - Festival Adriatico Mediterraneo verso il finale. Si conclude questo pomeriggio (3 settembre) a Spazio Cinema alla Mole, alle 18.30, il ciclo di conferenze a cura dell’Associazione italiana di cultura classica, che ha riscosso enorme successo di pubblico. L’incontro dal titolo La coscienza del moscerino, vedrà il professor Giorgio Vallortigara, docente di Neuroscienze all’Università di Trento, autore di libri divulgativi e di più di 300 articoli scientifici, argomentare come le forme basilari della vita mentale non necessitino di grandi cervelli, come i più invece ritengono. Nel pomeriggio di ieri, la prima di Walkabout, appuntamento dell’Extrafestival, oggi (3settembre) in replica alle 16.30 alla Sala Polveri della Mole. Una performance sul viaggio con Sonia Antinori e Lucia Baldini, all’interno del progetto MALTE Musica, Arte, Letteratura, Etc.

Domenica 4 settembre

Gran finale, domenica 4 settembre, alle 21.15. Prima dello spettacolo di fuochi d’artificio per la Festa del Mare, la chiusura del Festival con il concerto di tAman ovvero “musica con la giusta quantità di amore”. Il sangue balcanico scorre attraverso questi maestri musicisti (cinque gli elementi che compongono la band) trasmutando le malinconiche melodie bosniache e macedoni in qualcosa di ottimista, ritmicamente selvaggio e irresistibile. In tAman si fonde pathos balcanico e passione urbana, si rielaborano audacemente i tradizionali desideri romantici di sevdalinke e le canzoni popolari bosniache. I membri del gruppo Maida D?ini?, Jelena ?drale, Jelena, Marjan Stani?, Nino de Gleria e Luka Ropretsi si sono incontrati per la prima volta nei centri per rifugiati di Lubiana nel 1995.

I concerti al Passetto: la musica all’alba di Adriatico Mediterraneo Si chiude il ciclo di concerti con un Viaggio in Armenia, domenica 4 settembre, con la performance di Laurent Boutros. Lo spettacolo trasporta nella suggestiva cultura musicale popolare caucasica attraverso l’esecuzione strumentale chitarristica. Un viaggio attraverso i continenti fra Occidente e Oriente con le loro diversità culturali. Composizioni originali di Laurent Boutros (chitarra classica) ispirato dalle musiche popolari d'Armenia e altri paesi Caucasici. Il focus sulla Bosnia, i grandi temi degli incontri di AdMed2022 nella nuova location di piazza

del Plebiscito Domenica 4 settembre si chiude il ciclo di incontri con La Bosnia di ieri e di oggi, la lezione di quella guerra. Dialogo tra Andrea Angeli, già funzionario Onu-Nato, Miranda Sidran, ambasciatrice e Francesco Curzi, giornalista.

Biglietteria e prezzi

I biglietti per i concerti alla Corte della Mole (10 euro) sono già in vendita su www.vivaticket.com e saranno acquistabili secondo disponibilità anche nelle serate dei concerti a partire da un’ora prima dello spettacolo.

Ingresso gratuito per i bambini fino ai 5 anni.

In caso di pioggia i concerti della Corte della Mole si svolgeranno all’Auditorium Tamburi sempre alla Mole. Gli incontri del pomeriggio a Spazio cinema alla Sala Boxe, quelli di piazza del Plebiscito al Museo della città – Spazio Presente (ingresso da via Buoncompagno).