Feste medievali di Offagna, cambia il consiglio direttivo: a capo il milanese Tava

Cambia volto il comitato Feste di Offagna. Rinnovato il consiglio direttivo del Comitato Feste per Offagna che da tre anni si occupa dell’organizzazione degli eventi medievali. A prenderne le redini di presidente è il milanese Cristian Tava, 49 anni, consulente marketing, appassionato di comunicazione digitale e di borghi storici come Offagna. Si occupa di formazione social e marketing creando un progetto di economia circolare locale che parte da una rete di coworking proprio nei piccoli borghi.



«Ho vissuto le Marche in molti anni della mia vita pur in maniera non continuativa, e sento queste terre come la mia vera casa - spiega Tava - E l’anno seguente sorse l’idea di creare il vicolo degli artigiani durante le rievocazioni storiche, con una selezione di 20 artisti provenienti da tutta Italia e che lavorassero dal vivo. Una ricerca che durava un anno e una cura scrupolosa della qualità e della genuinità di chi vi prendeva parte. Abbiamo vissuto questa esperienza per 10 anni fino a quando i figli, allora piccoli, ci hanno permesso di poterlo fare». Cristian Tava si è sposato con la moglie proprio nel borgo anconetano: «Lo organizzammo la mattina del primo giorno delle Feste Medievali con un pranzo di nozze insolito nella taverna vicino la scuola e con noi tutti gli amici artigiani. Dopo il taglio della torta siamo andati ad allestire la Via del Mercato. Per le foto di nozze abbiamo dato a tutti i nostri ospiti macchine fotografiche usa e getta per cogliere il loro punto di vista, i social e gli smartphone erano ancora lontani. Il ricordo più bello? Avere avuto con noi nostro figlio di un anno». Anche per questo Cristian ha scelto oggi Offagna come dimora fissa, rendendo il borgo il centro del suo progetto Villaggio Saggio di economia circolare locale, .«che altro non è –spiega- che tutte le mie passioni, visioni, emozioni di una vita intera e che oggi voglio condividere con la comunità di Offagna. Il progetto, che oggi si sta concretizzando, è nato proprio pensando alla bellissima realtà di questo borgo che oggi posso ringraziare mettendo tutto me stesso in questa esperienza nel Comitato Feste per Offagna».