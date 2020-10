Festando la Carta: il programma della kermesse fabrianese

Al via la tredicesima edizione del Festival che ha caratterizzato, anno dopo anno, l’applicazione dell’Arte Relazionale, così come applicata a Fabriano dall’Associazione InArte. La stessa metodologia artistica che, con spiccata caratterizzazione orientata alle relazioni umane ed emozionali, è stata base di ispirazione per la crescita e l’enorme divulgazione nel mondo di FabrianoInAcquarello. Festando la Carta è quest'anno, dopo il periodo di lockdown del Covid, ulteriore importante appuntamento che vede finalmente la fine dell'Arte e della Carta dipinta a distanza; riporterà artisti e pubblico, in massima disciplina ed a regola di distanziamento, a fare Arte nelle strade e nei luoghi di cultura della nostra terra. Presenti alla kermesse gli artisti acquarellisti di Torino e Mondovì, coordinati dal Maestro Roberto Andreoli e gli artisti italiani di Roma, Brescia, Siena, Latina e Tropea, oltre ovviamente a quelli marchigiani. L’appuntamento è per il 17 ottobre, quando la carta sarà protagonista a Fabriano al Giardino del Poio. Sarà poi il Comune di Serra San Quirico ad ospitare la chermesse in plainair il 18 ottobre, nella splendida piazza, o sotto le Copertelle e presso la Collezione Museo Fausto Duca a Palazzo Piccioni. Sono previste attività di pittura individuale o collettiva sperimentale, performance e incontri coi Maestri acquarellisti italiani, con il mondo del Fumetto e dell’illustrazione, e col magico mondo delle Favole e delle Fiabe con l’anno zero incipit di un nuove evento futuro.



Il programma:

Venerdì 16 ottobre

Arrivo a Fabriano. La Carta accogliente Fabriano, Museo Internazionale dell’Acquarello

dalle ore 18:00, Benvenuto agli artisti

ore 20:00, cena tipica (su prenotazione*)

Sabato 17 ottobre

Festando: Estemporanea di arte relazionale. La Carta dipinta o plasmata

Fabriano, Giardino del Poio dalle ore 10:30 alle 18:30 Performance ed estemporanea di Arti su Carta in collaborazione con Cartiera Fabriano. L’evento è partner de The Big Draw, Festival del Disegno internazionale promosso da Cartiera Fabriano Fedrigoni.

ore 10:00, inaugurazione della Mostra de Le Signore della Pittura e della mostra personale di Roberto Andreoli

dalla ore 11:00, attività di disegno e pittura

ore 12:00, demo performance di Roberto Andreoli e di Raffaele Ciccaleni

ore 15:00, demo performance di Massimiliano Iocco, e di Domenico Di Meco Desk di Fumetto ed Illustrazione. La Carta illustrata Fabriano, Giardino del Poio dalle ore 10:30 alle 18:30

ore 17:00, demo/conferenza/minicorso con Renato Ciavola Convegno “di Fiabe e di Favole”. La Carta scritta

Presso Biblioteca R.Sassi e Museo dell’Acquarello, sala internazionale

ore 16:00, incontro (ingresso riservato)

programma per la serata: ore 20:00, cena (su prenotazione *)

ore 22:00, in Piazza: Letture di Fiabe e Favole, a cura degli artisti del convegno con Mauro Allegrini

Domenica 18 ottobre



Festando: Diario di viaggio. La Carta in viaggio Serra San Quirico - plain air con Diario di Viaggio.