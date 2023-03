Orario non disponibile

Quando Dal 08/03/2023 al 08/03/2023

CAMERANO - Cena spettacolo con la musica italiana interpretata da Mario Cacciani e Lucy G. Appuntamento per l'8 marzo al ristorante "Il girasole" di via Loretana. Canzoni e menù a tema per la festa della donna.