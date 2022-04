Festa di Primavera: torna l'appuntamento tra gastronomia e artigianato

Numana e il suo lungomare torneranno finalmente ad ospitare le esposizioni della Fiera di Primavera con le bancarelle di artigianato, commercio, giardinaggio, benessere, gastronomia e tanto altro.



L'appuntamento è per il tradizionale weekend pasquale, domenica 17 e lunedì 18 aprile per l’intera giornata fino alle ore 22, sul lungomare nord di Numana e la via Litoranea a Marcelli. Il litorale sarà anche animato da artisti di strada, eventi musicali e un'area giochi per bambini, tra occasioni di acquisto e voglia di stare insieme.