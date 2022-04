Festa di Primavera: gastronomia, commercio e benessere

Prezzo non disponibile

NUMANA - Al via per Pasqua la Fiera di Primavera - mostra mercato sul lungomare nord di Numana e via Litoranea a Marcelli. Gastronomia, commercio, artigianato, giardinaggio, benessere e tanto altro.



Artisti di strada, eventi musicali, area giochi bimbi dalle 9.00 alle 22.00.