Festa della Donna, il centro si prepara a suon di eventi e celebrazioni

Tanti eventi in programma per il prossimo 8 marzo nel centro di Camerano. Per la Festa della Donna, infatti, alcune associazioni che operano sul territorio da diverso tempo (il Centro Donna, l'Associazione Le Muse, l'associazione Knit del Conero ed il gruppo Di Venere di Marte) hanno preparato un interessante programma di celebrazioni, di concerto e con il patrocinio del Comune di Camerano. Celebrazioni per questa ricorrenza che prenderanno il via alle ore 17 in Piazza Roma con l'esibizione musicale di Giulio Santini e Giovanna Sofia Principi, due giovani e promettentissimi artisti che metteranno in mostra tutto il loro talento. A seguire ci sarà, sempre in piazza Roma, il monologo “Non solo mimose” a cura dell'attrice Talia Donato, con brani ed interpretazioni dedicati all'evento. Infine, subito dopo (alle 18), presso i locali della ex BCC Filottrano, verrà inaugurata ufficialmente la mostra Le donne vista da Lamanfrina.

Si tratta di una mostra dell'artista e vignettista cameranese Isabella Manfrini che rimarrà aperta sino al 13 marzo prossimo tutti i giorni dalle 18 alle 20. Mostra da non perdere perché Isabella Manfrini è un'artista di livello nazionale ed una autentica eccellenza culturale di Camerano, altra espressione di una vivacità artistica dell'intero paese e del comprensorio del Conero.