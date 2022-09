Riecco la Festa del Mare, dopo due anni ritorna la popolare kermesse elogio della tradizione

ANCONA- Dopo due anni di stop a causa del Covid ritorna oggi, 4 settembre, la Festa del Mare. La manifestazione, tradizionalmente tra le più sentite dell’estate anconetana, conferma i suoi punti di forza con la processione in mare e i fuochi d’artificio e presenta l’innovazione della “Notte in Blu” con la partecipazione di mercatini, artisti di strada, presentazioni, menù e aperitivi a tema proposti dai vari esercenti del centro.

L'appuntamento con la processione delle barche è per le 17.45. Alle 19.30 sulla scalinata del teatro delle Muse il sindaco rivolgerà un saluto alla città prima dell'inizio del concerto gratuito della Fisorchestra Marchigiana. In questa occasione sarà consegnato l'attestato della civica benemerenza, assegnata in occasione della festa di San Ciriaco 2022, all'ammiraglio Enrico Moretti, che non aveva potuto prendere parte alla cerimonia del 4 maggio. Alle 23 al porto antico l'atteso spettacolo pirotecnico. Per tutta la serata sarà possibile gustare aperitivi e menù a tema organizzati dai bar e dai ristoranti del centro. I parcheggi coperti saranno aperti dalle 16 alle 23 con possibilità di uscita oltre l'orario di chiusura. Stravolta la viabilità di alcune strade del centro, con modifiche e chiusure. Piazza della Repubblica sarà interdetta al traffico.