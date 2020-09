Festa del mare ai tempi di Covid: sì alla processione ma niente fuochi e spettacoli

A causa delle restrizioni anti contagio, quest’anno la Festa del Mare subirà delle modifiche.

Il 6 settembre dalle ore 18,00 al via la processione in base con benedizione e consueto lancio della corona mentre saranno banditi i fuochi d'artificio e gli spettacoli. Dunque un cambio di passo dovuto all'emergenza sanitaria e sicuramente una festa differente rispetto allo scorso anno quando le celebrazioni sono durate addirittura due giorni poiché si celebravano gli 800 anni dalla partenza dal porto di Ancona di San Francesco per la Terra Santa.