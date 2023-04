Torna la Festa dei folli, quattro giorni "da impazzire" per il divertimento

CORINALDO - Dal 22 al 25 aprile Corinaldo si veste di follia con la Festa dei Folli. Ma cos’è Follia? La prima cosa che viene in mente è il passaporto da matto: durante la Festa dei Folli si potrà diventare matto certificato, con tanto di timbro e vidimazione annuale. Il banco passaporti sarà aperto tutti i giorni a Porta del Mercato.

E poi TSO (trova, scopri, osserva), un nuovo gioco per tutta la famiglia, che ci immerge nei vicoli più caratteristici di Corinaldo. Una mix tra una caccia al tesoro e un trova le differenze. Last but not least, l’evento principe della Festa dei Folli, martedì 25 aprile alle ore 16:00, The Crazy Run, la folle corsa colorata di Corinaldo Nata da un’idea pazza e diventata il marchio di fabbrica, più di 900 iscritti nel 2022, 1500 bustine colorate e una nuvola di colori, gioia e sana follia che ha sommerso il centro storico.

Partecipare è semplicissimo, basta avere voglia di divertirsi e sporcarsi, un paio di occhiali per proteggere gli occhi (le polveri sono di origine naturale e 100% biodegradabili) e l’app PerTerra installata nel proprio smartphone. Le iscrizioni sono aperte e sarà possibile iscriversi a prezzo scontato fino al 20 aprile. L’iscrizione comprende una bustina di colore, una t-shirt Crazy Run (solo per i primi 300 iscritti) e l’ingresso all’area di attesa, con l’animazione musicale di Micky T. e Tamara Taylor di Radio Arancia Network e del Gruppo Danza GDO. Il giorno dell’evento sarà possibile iscriversi e ritirare il kit crazy run dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 16:00. Tutte le info e gli aggiornamenti su www.festadeifolli.it