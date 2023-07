“Fantasie Rossiniane”, con l’Orchestra Sinfonica Rossini a Osimo

Indirizzo non disponibile

Venerdì 14 luglio alle ore 21.00 il Chiostro San Francesco di Osimo si anima di un altro appuntamento di “Incontri al Chiostro”.

“Fantasie Rossiniane” vedrà protagonista il quintetto di fiati dell’Orchestra Sinfonica Rossini, composto da Elena Giri, flauto, Lorenzo Luciani, oboe, Marco Torsani, clarinetto, Enrico Barchetta, corno e Paolo Rosetti, fagotto. Il programma propone un repertorio frutto della grande tradizione musicale Italiana che rielabora per organici da camera le musiche di Rossini, nate per il palcoscenico dei teatri d’opera, ed offerte all’ascolto di un pubblico più vasto nei salotti e nelle strade dell’Italia dell’Ottocento. Tra i trascrittori più celebri di allora c’è Briccialdi, virtuoso di flauto e compositore di successo, che ebbe per la musica di Rossini una particolare predilezione.



INFO: Prevendita presso la biglietteria del Teatro La Nuova Fenice il giorno dello spettacolo dalle ore 17.00 alle ore 20.30 e dalle 20.45 fino a inizio spettacolo al Chiostro San Francesco. Biglietto unico euro 5. Info IAT Tel. 800.228800