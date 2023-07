Inaugurata venerdì 7 luglio in provincia di Treviso una mostra sulla figura dell’anconetano Renato Morandi, precursore nel campo dell'aviazione civile e figlio di quel Gustavo e fratello di Corrado che crearono ad Ancona il Gruppo punto di riferimento del sistema portuale italiano

Morandi, per cielo o per mare: una famiglia sempre in anticipo sui tempi