Fuochi d'artificio di Ferragosto: la Festa del Mare animerà la spiaggia il 14 e 15 agosto

FALCONARA - Tornano i fuochi d’artificio di Ferragosto, uno spettacolo che avrà come epicentro il pontile della zona Disco, al centro del litorale attrezzato di Falconara, ma sarà visibile in tutta la città e lungo la costa da Marina di Montemarciano ad Ancona. Lo spettacolo pirotecnico, allestito dal Comune di Falconara con il contributo del consorzio Falcomar, torna dopo due anni di stop dovuto alla pandemia e rappresenta la serata conclusiva della Festa del Mare, organizzata in collaborazione con le Capitanerie di porto di Falconara e Ancona, la Società nazionale di Salvamento di Falconara, la Pro Loco Pionieri di Rocca Mare e con il contributo delle marinerie falconaresi, tra cui l’asd Nautica Sport di Palombina Vecchia che ospiterà la santa messa in spiaggia.

La Festa del Mare prenderà avvio domenica 14 agosto alle 9, quando da Villanova partirà la processione delle barche che porteranno a bordo la statua della Madonnina di Rocca Mare, protettrice dei pescatori. Il corteo delle imbarcazioni, cui parteciperà il vicesindaco Raimondo Mondaini in rappresentanza dell’amministrazione comunale, raggiungerà la spiaggia libera a nord del sottopasso di Palombina Vecchia, nello spazio antistante la sede dell’associazione Nautica Sport, dove alle 10 sarà celebrata una funzione religiosa. La Madonnina riprenderà il mare nella stessa serata di domenica 14 agosto, per arrivare alle 20.15 a Rocca Mare scortata dal corteo delle barche. Sarà poi portata in processione sul lungomare alberato di Rocca Priora fino a piazza Pioneri, dove alle 21.45 sarà celebrata la messa.

Nel giorno di Ferragosto lo spettacolo pirotecnico, che avrà inizio alle 23, terrà tutti con il naso all’insù e tornerà ad animare la spiaggia nella serata più importante dell’estate.