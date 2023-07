Notte bianca dei desideri, fuochi d'artificio, Festa del Mare e teatro: tanti eventi fino a settembre per tutti i gusti

FALCONARA- Tra conferme e novità torna il cartellone Falconara Estate 2023, con appuntamenti in centro città, in spiaggia, nei quartieri. Tra i ritorni più attesi, la decima edizione della 'Nonni & Nipoti', sospesa dopo l'estate 2019 a causa della pandemia. Un nuovo e suggestivo spettacolo animerà invece la Notte bianca dei desideri. E poi ancora appuntamenti culturali in piazza del Municipio, eventi teatrali alla Corte del Castello, itinerari per scoprire i beni storici di Falconara e, a metà agosto, la Festa del Mare, che come di consueto si svolgerà tra lo specchio d'acqua antistante la costa falconarese e la spiaggia, dove a Ferragosto ci sarà lo spettacolo pirotecnico. L’intera programmazione è stata presentata oggi, lunedì 3 luglio, dal sindaco Stefania Signorini, dall’assessore a Cultura e Turismo Marco Giacanella e dai rappresentanti delle tantissime associazioni che hanno unito le forze per offrire alla città un’estate ricca di eventi, per animare i quartieri, il centro e la spiaggia. «L’obiettivo principale è la condivisione sulla scorta di un indirizzo che ho adottato sin dal 2008, quando ero assessore alla Cultura: quello di coinvolgere le associazioni per creare rapporti sempre più forti e garantire una programmazione che copra tutto il territorio» commenta il sindaco Stefania Signorini. L’assessore Marco Giacanella ha ringraziato una per una le associazioni protagoniste degli eventi estivi, «che hanno dimostrato ancora una volta la capacità di fare rete e di offrire eventi che spaziano dalla commedia alla danza, dalle feste tradizionali al musical, dai concerti agli spettacoli teatrali. Una stagione ricca che ci auguriamo possa essere attrattiva non solo per i falconaresi ma anche per i cittadini dei comuni limitrofi».

Tra gli eventi di maggior successo c'è lo spettacolo 'Ballando sotto le stelle. di Falconara', che tornerà in piazza Mazzini nella serata del 9 luglio: campione di presenze, lo show di Ma.Mo. Dance porterà in scena coreografie e atleti che, come ogni anno, sapranno coinvolgere gli spettatori fino all'ultimo passo di danza. Venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 luglio, a Castelferretti, sarà riproposta invece 'Birragustando', con le specialità dei birrifici artigianali locali che arriveranno in piazza della Libertà grazie all'organizzazione di Confartigianato Ancona-Pesaro Urbino. È invece quella del 21 luglio la serata dedicata a 'Nonni & Nipoti' con famiglie e mondo paralimpico, evento benefico organizzato dal Gruppo amici per lo sport (Gas) che trasformerà tutto il centro città in un circuito podistico per grandi e piccini. Un altro evento clou dell'estate è la Notte bianca dei desideri, che illuminerà la spiaggia nella serata del 28 luglio: nell'arenile davanti all'ex Piattaforma Bedetti prenderà vita uno spettacolo inedito che lascerà a bocca aperta tutti i presenti. L'ultima settimana di luglio porterà anche una conferma: la Festa della Famiglia, che si svolgerà dal 22 al 30 luglio a Castelferretti ed è organizzata dalla parrocchia Sant'Andrea Apostolo di Catelferetti. Ad agosto un grande appuntamento è quello in piazza Mazzini, nella serata del 4, con la musica di Dj Jack. Dal 13 al 15 agosto tornerà invece la Festa del Mare: domenica le marinerie falconaresi porteranno in processione la Madonnina dei pescatori, in un percorso che dalla costa di Rocca Mare si snoderà via mare fino a Palombina Vecchia, dove sarà celebrata la messa. In serata la Madonnina sarà riportata alla Rocca per la processione via terra e le celebrazioni religiose. Confermato anche lo spettacolo pirotecnico di Ferragosto, evento che richiama in spiaggia migliaia di persone anche dai Comuni vicini (in caso di maltempo lo spettacolo sarà recuperato il 16 agosto).

Il 20 agosto piazza Mazzini tornerà ad animarsi con la musica, in questo caso con un tributo ai Queen. Sempre a fine agosto, la Fiera franca dei ragazzi della pro Castelferretti. Il mese di settembre si aprirà invece con una manifestazione storica, sempre a Castelferretti: la Festa dei Ragazzi, organizzata dalla Castelfrettese dall'1 al 3. Sempre a settembre, nella serata del 9, l'appuntamento sarà al Parco del Cormorano, con l'osservatorio astronomico organizzato in collaborazione con la Parrocchia del Rosario. Tra gli ultimi appuntamenti in cartellone, quello con 'I compagni di Jeneba': il 23 settembre a partire dalle 16 tornerà infatti in piazza della Libertà, a Castelferretti, l'iniziativa 'Un panino un vaccino', merenda solidale il cui ricavato sarà destinato a sostenere i costi delle cure mediche per i bambini del Sierra Leone. Confermati gli appuntamenti culturali di piazza del Municipio: Sapere d'estate con la professoressa Cecilia Cozzi, il baritono Davide Bartolucci e il Maestro Martina Giordani e Incontri d'estate con i professori Leandro Sperduti e Daniela Paolini. Nel corso dell'estate saranno organizzate anche serate dedicate ai più piccoli: in piazza Mazzini, nei mercoledì sera del 12 e 26 luglio e del 9 e 23 agosto ci sarà 'Una piazza di giochi e colori', con laboratori e attività per tutta la famiglia. Ad arricchire il programma, come già annunciato, il cartellone 'Estate Teatro': le associazioni del territorio porteranno in scena commedie, musical e concerti con un programma partito a fine giugno, che si svolgerà fino a settembre. Sempre da giugno a settembre Rocca Mare sarà animata dal programma della Pro Loco Pionieri della Rocca, con musica, balli, rappresentazioni teatrali e iniziative per bambini.