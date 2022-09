Falconara accoglie il signore del violino: all’auditorium Marini fari su Davide Alogna

FALCONARA- Domani 22 settembre alle 21 l’artista si esibirà con la pianista falconarese Martina Giordani in musiche di Mozart, Beethoven e Saint-Saens in un concerto di musica classica dell’associazione Arte in Musica

Sarà un musicista di fama mondiale, il violinista Davide Alogna, uno dei protagonisti del concerto di musica classica che si svolgerà domani, giovedì 22 settembre alle 21 all’Auditorium Marini di via Marsala. Ad affiancarlo al pianoforte sarà Martina Giordani, talento di Falconara: insieme suoneranno brani di Mozart, Beethoven e Saint-Saens. La manifestazione è organizzata dall’associazione Arte in Musica, che dunque porterà in città uno degli artisti più noti nel mondo nell’ambito della musica classica. Originario di Palermo, 42 anni, Davide Alogna ha ricevuto numerosi premi per il suo eccezionale talento e vanta importanti debutti solistici tra i quali al Teatro alla Scala di Milano, alla Philarmonie di Berlino, alla Sala Stern della Carnegie Hall di New York, alla Suntory Hall di Tokyo, e ancora a Praga, Monaco, Parigi, Shanghai, Bangkok, Seoul, il Cairo, Dubai, Città del Messico. Scelto più volte come artista di copertina dalle più importanti riviste specialistiche, ha inciso per le importanti etichette discografiche. Nel 2021 è stato invitato a suonare per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della sua visita a Milano. Davide Alogna è impegnato nei più importanti teatri italiani nella rappresentazione degli spettacoli ‘La Leggenda Paganini’ insieme all’attore Paolo Sassanelli, ‘Per Elisa-Storia di un amore’ con Violante Placido e ‘Medea’ con Laura Morante. È ideatore del ‘Progetto Rode’ nel quale ha riunito durante la recente pandemia 24 violinisti italiani nella registrazione video e audio dei celebri studi. Martina Giordani, 29 anni originaria di Falconara, è pianista e insegnante di musica. Ha vinto numerosi primi premi assoluti in concorsi pianistici nazionali e internazionali.

Nel 2012 le è stato conferito per meriti artistici il premio internazionale “Universum Donna” dalla Universum Academy (Università della Pace della Svizzera Italiana), con il quale è stata insignita del titolo di Nobildonna e ha ricevuto il mandato di Ambasciatrice di Pace. Nello stesso anno, sempre per meriti artistici ha ricevuto una targa dalla Regione Marche insieme alle campionesse olimpiche Valentina Vezzali ed Elisa Di Francisca per aver rappresentato le Marche a livello nazionale e internazionale. Dal 2014 si dedica anche all’attività d’insegnamento musicale.