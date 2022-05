FalComics al via, navetta, parcheggi e viabilità: tutte le informazioni sulla kermesse

FALCONARA - La città si prepara ad accogliere domani 13 maggio i visitatori di FalComics mettendo loro a disposizione parcheggi scambiatori e un servizio navetta, che collegherà il centro città, cuore del festival, con Castelferretti e Case Unrra.

I parcheggi dedicati

Si potrà sostare nel parcheggio di via della Stazione-via Terzi a Castelferretti, nell’area limitrofa all’ufficio postale, e ancora su ambo i lati di via del Consorzio (la fermata del bus navetta è prevista all’incrocio tra via dell’Artigianato e via del Consorzio), in via dell’Artigianato 18, all’interno del parcheggio della piscina comunale e su ambo i lati della stessa via dell’Artigianato, all’ex Isea di via Marconi 35, nella porzione dedicata del Conad Superstore in via Marconi 61 (limitatamente alla serata del 15 maggio), nel parcheggio di Acqua & Sapone in via Marconi 86, nel parcheggio del nuovo Lidl (dirimpetto a Acqua & Sapone), allo stadio Roccheggiani di via dello Stadio.

Il servizio navetta

Il servizio navetta sarà attivo da domani, venerdì 13 maggio, a partire dalle 16.20 con partenze ogni 20 minuti da piazza Bissolati (Caffè Emili) e arrivo alla stazione ferroviaria. L’ultima partenza per le 22.20, con una pausa di un’ora dalle 20.20 alle 21.20. Sabato 14 e domenica 15 invece il servizio sarà attivo dalle 15, con passaggi sempre ogni 20 minuti e pausa dalle 20.20 alle 21.20. Domenica l’ultima corsa è prevista alle 23.40.

La navetta si fermerà in piazza Bissolati, in via Terzi vicino a Poste Italiane, in via dell’Industria 3, in via dell’ Artigianato 18, in via Marconi 114 (ex Isea), in via Marconi 92, in via Marconi 72, in via Bottego, in piazza Garibaldi per arrivare alla stazione ferroviaria. Il percorso sarà circolare, con le stesse fermate nella direzione opposta per tornare alla propria auto. Resterà invariato invece il percorso della circolare.

Le limitazioni alla viabilità in centro

Per lasciare spazio alla manifestazione sarà modificata anche la viabilità interna alla città, in particolare per tutta la giornata di venerdì, sabato e domenica non si potrà accedere con l’auto al Parco Kennedy, non si potrà transitare nell’intersezione tra via Bixio e via IV Novembre (via IV Novembre sarà interrotta all’incrocio con via Bixio), non si potrà transitare né sostare nel tratto di via Bixio che costeggia piazza Garibaldi (tra via Manara e via Cairoli), non si potrà sostare né transitare nel tratto di via Manara che costeggia piazza Garibaldi (tra via Verdi e via Bixio), non si potrà transitare né sostare in via Cairoli tra via Leopardi e via Verdi (fatta eccezione per i mezzi di soccorso e del trasporto pubblico). Venerdì, sabato e domenica, dalle 14 alle 24, non si potrà sostare né transitare in via Trento, nel tratto compreso tra l’ingresso del parco Kennedy e via Leopardi, fatta eccezione per i mezzi al servizio delle persone disabili, per i mezzi di soccorso e quelli delle forze di polizia. Infine saranno vietati il transito e la sosta in via Colombo, nel tratto compreso tra via Bixio e piazza Gramsci, dalle 8 di venerdì alle 24 di domenica.