Falcomics, le (prime) novità dell'edizione 2024: ospiti e non solo

FALCONARA - Si avvicina il nuovo anno, si avvicina l’edizione 2024 di FalComics, il festival dedicato al mondo comics, del fumetto e alla cultura del pop, che si terrà da venerdì 24 a domenica 26 maggio a Falconara Marittima ( AN) , splendida cittadina della riviera marchigiana.

Confermata, dal Sindaco Stefania Signorini, la fiducia verso il Direttore Artistico Gianluca Del Carlo e il coordinamento produttivo di LEG Live Emotion Group, FalComics 2024 avrà come tema ‘Open Mind’: la capacità di accostarsi alla realtà senza pregiudizi e con la voglia di apprendere, la predisposizione verso la ricettività a nuove idee ed esperienze, la capacità di andare in profondità in qualsiasi attività e/o mansione al fine di accrescere sempre di più la propria conoscenza, tutto questo è Open Mind. “La mente è come l’ombrello... funziona solo se è aperta!” racconta Del Carlo e prosegue “ se noi riuscissimo a guardare le cose sempre come se le vedessimo per la prima volta, con gli occhi di un bambino, ci accorgeremmo di quanta magia e meraviglie ci circondano”.

Un tema, questo del 2024, nato dal confronto con il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze. “Una grande soddisfazione l’interazione con loro che che ha offerto spunti molto interessanti” dichiara ancora il Direttore Del Carlo. “Abbiamo deciso di coinvolgere i più giovani sin dalla preparazione dell’evento.” dichiara il Sindaco di Falconara Stefania Signorini e prosegue “Il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze è composto da studenti tra gli 11 e i 15 anni renderli partecipi della scelta fa sì che il Festival sia sempre più inclusivo. Con Del Carlo e la LEG Live Emotion Group ci siamo trovati d’accordo sull’importanza del contributo di idee, di fantasia, di capacità tecnologiche di questi ragazzi.

Una sinergia preziosa quella con i giovanissimi affinché FalComics possa ogni anno proporre emozioni nuove, capaci di appassionare il pubblico in modo trasversale, in uno scambio di sensazioni, attitudini, competenze e conoscenze anche tra diverse generazioni.”

L’immagine dell’edizione 2024 di FalComics è stata affidata al maestro Paolo Barbieri Illustratore e autore.Barbieri ha realizzato innumerevoli copertine per autori quali Michael Crichton, Ursula K. Le Guin, Ilaria Tuti, George R. R. Martin, Umberto Eco, Marion Zimmer Bradley, Herbie Brennan, Cassandra Clare, Laura Gallego Garci?a, Alberto Angela, Valerio Massimo Manfredi, Wilbur Smith e tante altre prestigiose firme. Tra le tante esperienze ha al suo attivo i due libri illustrati del Mondo Emerso e ha realizzato decine di copertine per i romanzi fantasy di Licia Troisi pubblicati da Mondadori, oltre che mostre , nel 2021 varie tavole dell’Inferno di Dante sono state selezionate dal Ministero degli Affari Esteri per la mostra itinerante “Dante Ipermoderno”, mostra che ha toccato gli istituti di Cultura Italiana all’estero in citta? quali Madrid, Praga, Belgrado, Atene, Mosca e Londra e nel 2022 le tavole di Favole degli Dei vengono esposte presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

FalComics torna con tante sorprese, tra le prime novità per l’edizione 2024 spicca l’ampliamento dell’area del festival che passerà da 60.000 a 84.000 mq con la realizzazione, in piazza Catalani, di un'area dedicata al mondo dell’oriente e la divisione di via Nino Bixio in aree tematiche che andranno dal mondo fantascientifico di Star Wars a quello fantasy di Harry Potter toccando vari generi tra cui quello dello steampunk e quello dell’universo Marvel.

Ed ancora novità nel programma artistico/culturale: le prime perle sono la confermata presenza di Cristina D’Avena che per l’occasione tornerà a duettare con Enzo Draghi, e Laura Carusino, volto del programma storico di Rai Kids “L’Albero Azzurro”, attualmente in onda con "Hello Yoyo", format per far avvicinare i più piccoli alla lingua inglese, a FalComics presenterà in anteprima la sua nuova serie di libri 9+ in uscita con Il Battello a Vapore ( Piemme).