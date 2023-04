E' conto alla rovescia per Falcomics

FALCONARA - Inizia il coutdown per l’edizione 2023 di FalComics, il festival dedicato al mondo comics, del fumetto e alla cultura del pop, che si terrà da venerdì 5 a domenica 7 maggio a Falconara. Presentata la colorata mappa del festival con tutte le aree tematiche che per 3 giorni regaleranno ai visitatori la magia di un luogo fantastico in una continuita’ di spazi e attrazioni, un luogo che quest’anno racontera’ il tema Gratitude che, nel suo grande significato, ci porta anche ad “abbracciare” ed includere l’esterno con tutta la ricchezza artistica ed intellettuale che questo gesto può portare. Dalle ore 16.00 di venerdì 5 maggio, con ingresso gratuito, FalComics, uno dei Festival piu’ amati del settore, regalera’ al pubblico di tutte le eta’, tantissime occasioni di svago, arricchimento culturale, spettacoli. Nella stessa giornata, l’area commerciale aprirà invece alle ore 11.00. Nei giorni successivi, sabato 6 maggio e domenica 7 maggio, il Festival avrà inizio alle ore 11.00. Il programma del festival e’ sul sito della manifestazione www.falcomics.it.

Anche quest’anno a Falconara Marittima durante il FalComics si svolgeranno le pre-selezioni del “Sanremo Fantasy” in una nuova chiave ancora più accattivante! L’Anime Vocal Contest è il più importante concorso canoro italiano dedicato alla musica dell’immaginario fantastico, definito dalla stampa il “Sanremo Fantasy”, la cui finalissima si svolge ogni anno all’interno di Lucca Comics & Games, il Festival internazionale del fumetto, cinema d’animazione, illustrazione, gioco e serie tv. Le selezioni del Contest, organizzato dall’Associazione Red Phoenix con la direzione artistica di DJ-V, alias Veronica Niccolai, sbarcheranno a Falconara Marittima, all’interno del festival FalComics, permettendo al primo classificato di accedere direttamente alla finalissima del celebre concorso che metterà in palio un brano prodotto e veicolato su tutte le piattaforme digitali, in radio e tv. La grande novità di quest’anno è che ben 10 concorrenti potranno partecipare alle pre-selezioni, sfidandosi a colpi di sigle! Anche per il pubblico ci saranno delle belle sorprese! Il Bando e’ attivo a questo link https://www.redphoenix.it/ anime-vocal-contest

Il festival è nato dalla volontà del Sindaco Stefania Signorini di realizzare una manifestazione attraverso la quale condividere con tutti l’importanza e la ricchezza di questo variopinto universo, patrimonio artistico e culturale dalla straordinaria potenza, ma soprattutto per “abbracciare” ed includere l’esterno con tutta la ricchezza artistica ed intellettuale che questo gesto può portare. Il Sindaco Signorini ha pensato e fortemente voluto una manifestazione interessante, funzionale e divertente affidandosi all’idea del Direttore Gianluca Del Carlo e alla organizzazione e comunicazione di LEG Live Emotion Group.