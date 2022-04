FalComics 2022, la città in primo piano: il programma

La spiaggia di Falconara si prepara a un’estate ricca di eventi, che sarà inaugurata in occasione di FalComics 2022, una vetrina di livello nazionale per il litorale e le attività che vi operano.

Anche di questo si è parlato nel corso della riunione che si è svolta al Castello nel pomeriggio di martedì 12 aprile, cui hanno partecipato il sindaco Stefania Signorini, l’assessore al Commercio e all’Urbanistica Clemente Rossi e una delegazione di operatori balneari, alcuni dei quali collegati in videoconferenza.

Presente anche Gianluca Del Carlo, direttore artistico di FalComics 2022, che ha illustrato tutte le potenzialità della manifestazione, in programma dal 13 al 15 maggio con 200 eventi, 18 concerti e 16 spettacoli. L’evento rappresenterà infatti una vetrina per tutta la città, perché porterà a Falconara appassionati da tutta Italia e artisti di primo piano, che esploreranno il territorio e sicuramente la spiaggia per sessioni fotografiche e filmati promozionali.

Oltre che di FalComics, si è parlato di manifestazioni molto apprezzate nelle scorse edizioni come il Summer Carnival, la tradizionale festa del Mare con la processione delle barche, la possibilità di ospitare sul litorale alcune iniziative di Kid’s Day e il ritorno di Amarcord. Sono previsti nuovi incontri per definire nel dettaglio il calendario, mentre nei prossimi giorni è in programma un tavolo tra il Comune e Marche Multiservizi Falconara per definire tempi e modalità della pulizia della spiaggia e dell’avvio della raccolta dei rifiuti.