Fabrizio Bosso incanta con la musica nera: arriva lo Spiritual Trio con “Someday”

Secondo appuntamento con la rassegna “Sotto le stelle del jazz”. Martedì 11 agosto sarà la volta del concerto “Someday” dello Spiritual Trio, uno dei progetti più affascinanti di Fabrizio Bosso. Sono passati dieci anni dal suo incontro con l’organista Alberto Marsico e con il batterista Alessandro Minetto, da cui è nata questa formazione che rende omaggio alla musica nera, declinata nella sua variante Gospel e Spiritual. Dieci anni che hanno visto la produzione di ben tre album. Il primo, “Spiritual” del 2011, affrontava un repertorio radicato nella tradizione popolare nera (Nobody Knows the Trouble I’ve Seen, Down By The Riverside, Whe the Saint go Marchin’ in).

In “Purple” del 2013, il trio aveva invece scelto di esplorare ulteriormente quel mondo alla ricerca di un repertorio – tanto tradizionale che moderno – in cui potersi esprimere al meglio (A Change is Gonna Come, Wide in the Water, Go Down Moses). Con il terzo lavoro, “Someday”, pubblicato a dicembre 2019 il passaggio è stato quello di ampliare ulteriormente la ricerca fra brani che, pur non provenendo dalla tradizione Spiritual, possano essere reinterpretati in quella chiave ed essere apprezzati nella sonorità ormai inconfondibile del trio. (Bridge over trouble water, Lawns, Someday We All Be Free). L’appuntamento è alle ore 21,30 a piazza Garibaldi (biglietto di ingresso di 7 euro posto unico).

