Eventi teatrali in streaming rimandati: salta tutto per problemi tecnici

Si sarebbero dovuti tenere online ma, per motivi tecnici, gli spettacoli in streaming sono rimandati. Lo fa sapere il Comune di Ancona che posticipa anche sul web le performance teatrali previste in calendario in queste settimane.

Infatti il programma prevedeva Carrozzeria Orfeo in collegamento live dalle Muse con un assaggio dello spettacolo "Miracoli metropolitani" mentre venerdì 30 alle 19,00 Nicola Galli avrebbe dovuto presentare on line "Il mondo altrove: una storia notturna" e alle 15,00 on line un evento di danza in simultanea dall'Italia (Nicola Galli) e dall'India (Hemabharathi Palani).