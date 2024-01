Giorno delle Memoria 2024: incontri e mostre proseguono fino al 10 febbraio

ANCONA - Dopo il successo dello spettacolo “La banalità del Male” con il quale si è celebrata, sabato sera alla Mole, la memoria della Shoah attraverso le chiavi della pop filosofia e con il contributo che la cinematografia ha dato al racconto dell’Olocausto, proseguono ad Ancona gli appuntamenti per la Giornata della Memoria, organizzati da ANPI e con il patrocinio del Comune di Ancona e di altre istituzioni e associazioni.

A “Spazio Presente” oggi, mercoledì 31 gennaio e venerdì 2 febbraio con inizio alle 17,30 sono in programma 3 incontri su temi attinenti: "Combattere la guerra" con Marco Tarquinio (oggi pomeriggio); “Marisa Rodano, memorie di una che c'era” con Vittoria Tola , responsabile nazionale UDI, il 31 gennaio e “Dimensioni sovranazionali della Resistenza” con Mirco Carrattieri, il 2 febbraio. Sabato 3 e domenica 4 febbraio ore 9,00-12,00 nel gazebo di Piazza Roma letture, testimonianze e storie della deportazione nazifascista in Italia e in Europa. Martedì 6 febbraio cerimonia al Cippo di Maggini, Brutti e Galassi e performance Accademia 56 e Teatrino Pellidò al Teatro di Ostra e infine giovedì 8 febbraio di nuovo a Spazio Presente letture dedicate a Gino Tommasi con la performance di Accademia56.

Nella stessa sede sono allestite MOSTRE a tema, fino al 10 febbraio (aperte dalle 9,30-12,30 e 16- 19,30).