Sport, musica, giochi. L'estate entra nel vivo: successo per gli eventi del weekend

SENIGALLIA- Fine settimana ricco di eventi quello appena concluso a Senigallia con tante le iniziative che hanno animato tutta la città sia in centro che sul Lungomare. Il 100° anniversario della Warner Bros ha fatto gioire i più piccoli che hanno vissuto due giorni di giochi nel villaggio di Piazza del Duca allestito con spazi a tema dei personaggi più amati (Batman, Flash, Barbie, ecc.). Il Rotondo music festival, sul Lungomare Mameli, ha registrato oltre duemila presenze, mentre il Festival del Fado, giunto alla terza edizione, ha radunato molti appassionati che si sono ritrovati in una gremita Piazza Roma. Successo per l’omaggio a Battiato che ha chiuso un fine settimana ricco di intrattenimento. Una programmazione degli eventi variegata che ha saputo accontentare grandi e piccini.

È iniziato anche il Marzocca Summer Festival con lo spettacolo “Danza tra le onde”; mentre l’ottava edizione di Maratona Bach, a cura della scuola Bettino Padovano, si è svolta presso l’Audotorium San Rocco, il cortile di Palazzetto Baviera e la Rotonda a mare. Per quanto riguarda lo sport, La Baia del Porto, sul Lungomare Mameli ha ospitato il Campionato italiano assoluti di Foot Volley con la partecipazione di sportivi eccellenti del calibro di Aldair. «Un inizio di luglio movimentato- ha commentato il Sindaco Massimo Olivetti- svoltosi in totale sicurezza grazie alle forze di Polizia del territorio che hanno monitorato tutti gli eventi. Un ringraziamento a loro ad alle associazioni di volontariato che hanno permesso lo svolgimento delle attività in totale serenità».