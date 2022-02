La grande Ginnastica sbarca al Palaprometeo: in pedana l’élite a livello nazionale

Ancona si appresta nuovamente ad abbracciare l’élite della ginnastica nazionale professionistica. L’11 e il 12 febbraio, infatti, sulle pedane del Palaprometeo andrà in scena la prima prova del campionato italiano a squadre di Serie A, A2 e B maschile e femminile. Presenti tutte i migliori club dello stivale tra cui la Pro Patria Bustense (campione in carica), la Virtus Pasqualetti Macerata (campione nel 2020) e, naturalmente, l’attesissima Ginnastica Giovanile Ancona che cerca gloria davanti al pubblico di casa.

Presente la stella Lay Giannini, portacolori, e presenti anche i vari Casali, Brugnami, Lucchetti, Sciocchetti, Thierno, Brescia e le gemelle D’Amato. Inoltre nel capoluogo fari puntati anche sul campione del mondo corpo libero Nicola Bartolini e l’olimpionico Ludovico Edalli. E ci sarà anche il pubblico vista la capienza al 35% con l’evento che si terrà sotto l’egida della Ginnastica Giovanile Ancona.

Quella in casa sarà la prima tappa per i ginnasti dorici guidati da coach Fabrizio Marcotullio e Riccardo Pallotta. Giannini e compagni, dal 24 al 27 febbraio, saranno di scena a Cottbuss e Doha per poi prepararsi in vista degli Europei di Monaco ad agosto. In autunno i mondiali di Liverpool che metteranno già in palio il biglietto per le Olimpiadi di Parigi 2024.