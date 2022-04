Bodies: la rassegna teatrale dedicata al corpo che si trasforma

€4 per residenti - €7 ridotti -€10 abbonamento per le due date

Prezzo €4 per residenti - €7 ridotti -€10 abbonamento per le due date

Bodies torna a Corinaldo il 28 e 29 aprile per due giornate dedicate al corpo nella cornice del Teatro Goldoni.,Ritorna anche quest’anno Bodies | Rassegna di Danza, due giornate dedicate al corpo che vedranno la presenza di realtà affermate nel panorama nazionale affiancate ad eccellenze locali. Gli eventi sono promossi nell’ambito della Giornata mondiale della Danza promossa dall'International Dance Council dell'UNESCO, ed è realizzata grazie alla ormai consolidata partnership tra Gruppo Danza Oggi e Comune di Corinaldo con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Marche e il patrocinio del CID e di AMAT.



Il percorso che prenderà vita nelle giornate del ?? ? ?? ?????? riprende e raccorda quanto fatto nel mese di gennaio con lo spettacolo "La trasformazione" a cura di Patrizia Salvatori e Alessandro Moscatelli, traghettando verso quello che sarà il tema dell'edizione del 2022 del Festival di Danza Urbana.

Il programma si apre ???????? ?? ?????? con uno spettacolo originale di Patrizia Salvatori e Alessandro Moscatelli dal titolo “?? ????? ?? ????????? ? ?????? ????” durante il quale musica, danza e parole creeranno un suggestivo dialogo. La voce narrante sarà quella di Alessandro Moscatelli, i danzatori Luca Parolin e Matteo Patruno.

A seguire sempre nella stessa serata la compagnia Mandala Dance Company di Roma proporrà lo spettacolo di danza ???? ??? ????? una riflessione sull’importanza del rispetto della natura e del legame indissolubile tra l’uomo e la terra. Concept, Coreografia e Regia di Paola Sorressa. Sul palco danzeranno Lucrezia Mele, Vanessa Yareli Perez Mejia, Paola Sorressa, Sara Zanetti; il Disegno Luci e Video è a cura di Lucien Bruchon; le musiche sono state composte da Komet e Kangding Ray.



???????? ?? ?????? ad aprire la rassegna sarà invece la compagnia vicentina Naturalis Labor con una proposta dal titolo ????? ?????? e Prelude; il primo è uno spettacolo dal forte impatto nel quale L'energia e l'intensità che si sprigionano evocano la forza del branco. Coreografie e concept di Luciano Padovani, di e con Alice Carrino, Jessica D'Angelo, Giuseppe Morello, Roberta Piazza, Andrea Rizzo; costumi di Lucia Lapolla; musiche di J.S. Bach, E. Holm e R. Sakamoto. Nel secondo spettacolo un trio danzerà sulla musica di "Prélude à un aprés midi d'un faune" di Claude Debussy. Un'atmosfera neoclassica, 'canoviana', accompagna lo spettatore nel rapporto amoroso tra il Fauno e le Ninfe. Coreografie di Luciano Padovani di e con Alice Carrino, Jessica D'Angelo, Giuseppe Morello, costumi di Lucia Lapolla, musiche di Claude Debussy. A conclusione della serata sarà presentato un altro lavoro realizzato da Patrizia Salvatori e Alessandro Moscatelli dal titolo “?? ????? ?? ????????? ? ?????? ? ???????”. Ancora una volta la voce narrante sarà quella di Alessandro Moscatelli con Luca Parolin e Matteo Patruno, per concludere con una transizione che anticiperà il tema dell’edizione 2022 del Festival di Danza Urbana di Corinaldo.

Gli eventi si terranno al teatro Goldoni di Corinaldo, per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere alla mail promozione.ilgdo@gmail.com oppure contattare il teatro al numero 3386230078.



Saranno disponibili biglietti in promozione a €4 per i residenti a Corinaldo, abbonamenti per accedere ad entrambe le serate e ridotti