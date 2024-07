Cala il sipario su "Eventi Ancona Città Universitaria": ultimo appuntamento dell'estate con il super quiz

ANCONA- Si chiuderà domani sera, venerdì 12 luglio, l’ampio programma ‘Eventi Ancona Città Universitaria’. Inaugurato a maggio con i mercoledì universitari, il calendario di eventi organizzati dal Comune di Ancona in collaborazione con Univpm e Confartigianato Ancona, ha saputo attrarre universitari e non solo con la formula del triplo appuntamento settimanale: i mercoledì ed i giovedì universitari si sono tenuti in Piazza del Plebiscito, mentre il venerdì l’intrattenimento si è spostato nel cortile della Facoltà di Economia Giorgio Fuà.

«Sono soddisfatto del primo mese e mezzo di attività rivolta agli studenti e non solo – Commenta Marco Battino, Assessore all’Università e alle Politiche Giovanili – perché è facendo rete che si riescono a mettere a terra progetti di interesse come quello degli appuntamenti snodati da mercoledì a venerdì; in questo senso una delle piazze principali ad Ancona è risultata più viva e sicura, oltre ad aver integrato gli universitari con la città anconetana grazie all’ampliamento dell’offerta pensata per i più giovani». Il super quiz in Piazza del Plebiscito si terrà grazie al supporto di ANburger e della Rete Esercenti Piazza del Papa. Maggiori info sugli eventi universitari disponibili al link: https://www.comuneancona.it/ancona-universitaria-ecco-gli-eventi