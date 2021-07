 Estate medievale: tra fantasmi e leggende ecco il programma dell'edizione "digitale"

Digitalizzazione è la parola chiave dell’innovativa edizione dell'evento Estate medievale, con spazio anche per la tradizione di Offagna e delle sue rievocazioni storiche. «Novità di quest’anno - si legge nella nota - è la mostra allestita alla ex chiesa del Sacramento, diventata da anni polo espositivo. All’interno si potranno ammirare i costumi storici usati dagli animatori dei quattro rioni durante la settimana di Feste medievale, i poster di presentazione delle vecchie edizioni e il Libro Antico di Offagna, ricopiato a mano nel 1555 da un libro del 1380, e dove sono rappresentati gli statuti comunali».



Tra le curiosità della mostra la “Vexata Questio”, un abito ricavato dalla ricostruzione storica del Nome della Rosa. «Altra figura importante è il Podestà - prosegue il comunicato - che nel comune medievale italiano rappresentava la magistratura e il cui costume è stato realizzato da una sartoria di Assisi, mentre gli abiti dei 4 mercenari, soldati di professione reclutati con contratto, sono stati creati dal disegno della costumista di Cinecittà. Anche le vetrine del borgo sono state allestite con alcuni manichini che indossano gli abiti dei vari Rioni. Ad esempio nella vetrina del Coworking in via dell’Arengo trovano spazio due abiti storici come La Nutrice del rione Torrione e il Cerimoniere con i colori tipici del San Bernardino. Nella Farmacia di Offagna è possibile ammirare il Cerusico messo a disposizione dal Rione Sacramento, mentre il Rione Croce ha contribuito a questa esposizione diffusa nel paese con il vestito che ricorda il Fantasma di Ofelia visibile scendendo i gradini della Rocca all’interno dello studio artistico che prende il nome dall’omonimo fantasma».



La mostra verrà inaugurata il 23 luglio in concomitanza della cena medievale in piazza organizzata dal rione San Bernardino e durerà fino al 10 agosto. Gli orari verranno aggiornati sul sito estatemedievale.it e l’ingresso sarà gratuito. Un’altra mostra che è già aperta è quella dedicata all’architetto Andrea Vici, allievo di Luigi Vanvitelli. L’esposizione è ospitata nella chiesa del monastero di Santa Zita, struttura che fu progettata proprio dallo stesso Vici, che mise la firma su altri immobili architettonici del borgo, come la chiesa del Sacramento. Inoltre, grazie al Polo Museale, nelle serate di cene medievali saranno visitabili i tre musei di Offagna: quello della Liberazione di Ancona, quello di scienze naturali Luigi Paolucci e quello delle Armi antiche dentro la Rocca. «Lo scopo dell’esposizione al Sacramento –spiega il presidente del Comitato Feste per Offagna Cristian Tava- vuole essere quello di creare un legame con le passate edizioni delle Feste Medievali per riconoscere il valore del lavoro fatto negli anni scorsi. Una mostra che unita a quella sul Vici e ai musei del paese, consente di proporre ai visitatori amanti dell’arte e della cultura diverse opportunità da abbinare alle rievocazioni e alla tradizione del borgo». Tava annuncia poi che in questi giorni verrà riaperta la sede del Comitato che è stata restaurata per migliorare l’accesso ai visitatori, accogliendo anche un’esposizione dei produttori locali. «Lo scopo del Comitato –spiega il presidente- è quello di riuscire a tenere aperta la nuova sede per tutto l’anno e per questo sono stati rivoluzionati gli spazi sia nell’aspetto che nella fruizione, creando ambienti per incontri e riunioni e uno dedicato al Gruppo di Comunicazione Offagna».