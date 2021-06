Estate a colori, eventi gratuiti per bambini dagli 8 ai 13 anni al parco della Cittadella

Con il patrocinio del Comune di Ancona partirà dal 30 giugno prossimo l'iniziativa “Estate a colori - #giocareeunacosaseria”. Si tratta di una serie di appuntamenti per bambini con animatori, a cui si può accedere gratuitamente a seguito di iscrizione. L’iniziativa è svolta da Coos, Intrecci educativi e “Un progetto con i bambini”.

Il primo evento è “Giocaparco” con Luigi Russo mercoledì 30 giugno e mercoledì 4 agosto, in entrambi i giorni dalle 10:30 alle 12:30; il ritrovo è alle ore 10:15 all'ingresso del parco della Cittadella; l'età indicata è per bambini da 8 a 13 anni, massimo 20 partecipanti. “Diamo vita alle storie” con Melissa Conigli: si tratta di una serie di laboratori; il primo venerdì 2 luglio, dalle 10:30 alle 12:30; stessa ora per quello di venerdì 9 luglio. Entrambi gli appuntamenti sono dedicati a “Mettiamola in scena - dalla lettura al teatro”. Secondo laboratorio Proppcards! Costruiamo e usiamo le carte di Propp per inventare storie insieme; occorrente astuccio, matite, colori, temperino, gomma e forbici. Il laboratorio si terrà nei giorni di lunedì 19 luglio e lunedì 26 luglio, dalle 10:30 alle 12:30; ritrovo alle ore 10:15 al parco della Cittadella, età indicata 8-13 anni, massimo 15 partecipanti.

“Tutti a cavallo” martedì 13 luglio, martedì 27 luglio, martedì 3 agosto, dalle 9:30 alle 12:30; appuntamento al maneggio della Cittadella. I partecipanti saranno condotti alla conoscenza del cavallo in un clima di rispetto, scambio emotivo e gioco; età indicata 8-13 anni, massimo 5 partecipanti per appuntamento. Per partecipare ad “Estate a colori” è necessaria l'iscrizione al seguente link: https://forms.gle/ pFBTFEVyLppwc3sc8

Gli iscritti saranno ricontattati via mail o telefonicamente per la conferma dell'iscrizione tutte le attività saranno svolte nel rispetto delle misure anticovid; per informazioni contattare il numero telefonico 366642 64 49; email c.pepa@coos.marche.it; tutte le attività sono gratuite.