"Essere Spettatore": imparare a leggere lo spettacolo contemporaneo

Giovedì 21 aprile alle ore 18 riprendono alle Sale Pergolesiane del Teatro Pergolesi di Jesi gli incontri di “Essere Spettatore”, la nuova iniziativa della Fondazione Pergolesi Spontini aperta a tutti e a partecipazione gratuita, per imparare a leggere lo spettacolo dal vivo nel contemporaneo.

Nel nuovo appuntamento si parlerà di “Storia del teatro e dello spettacolo: Gli inventori del contemporaneo” insieme al curatore Pierfrancesco Giannangeli, docente, giornalista e consulente della Fondazione Pergolesi Spontini per la formazione del pubblico.

“Essere spettatore” si propone come un percorso “informale” di dialogo con il pubblico e di approfondimento per leggere lo spettacolo dal vivo nel contemporaneo. In programma, incontri sulla storia del teatro e dello spettacolo, incontri con autori e registi contemporanei, tra novità e inediti, lezioni monografiche e lezioni su elementi di scrittura critica teatrale, al fine di creare una community di spettatori attenti e curiosi cui sarà data l’opportunità di condividere impressioni e riflessioni sugli spettacoli che saranno proposti a Teatro.

Il “cartellone” ha preso il via lo scorso marzo, e proseguirà giovedì 28 aprile ore 18, con un importante evento: l’incontro con l’autore Marco Filiberti, regista e drammaturgo. Alle ore 21, sarà poi proiettato il film “Parsifal”, opera cinematografica di Marco Filiberti (biglietto film € 5. Info e prenotazioni 0731 206888).

Seguiranno poi: giovedì 12 maggio ore 18 “Storia del teatro e dello spettacolo III: I maestri del contemporaneo”; giovedì 26 maggio ore 18 “Incontro con l’autore II: Pupi Avati, regista, produttore cinematografico e scrittore”; giovedì 9 giugno ore 18 “Elementi di scrittura critica I”; giovedì 23 giugno ore 18 “Elementi di scrittura critica II”.

La partecipazione agli incontri è gratuita.

Prenotazione obbligatoria (posti limitati): marketing2@fpsjesi.com

L’accesso sarà consentito con “Green Pass Rafforzato” e mascherina FFP2.