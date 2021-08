Alla scoperta della bellezza: escursione con Cna e l'associazione Appennino Valleremita

Indirizzo non disponibile

Domenica 5 settembre avrà luogo a Valleremita l’evento “Circondati dalla Bellezza”, un’escursione organizzata da Cna insieme all’Associazione “Appennino Valleremita” e con il patrocinio del Comune di Fabriano.

L’iniziativa, pensata per sensibilizzare i partecipanti circa le grandi ricchezze paesaggistiche e naturalistiche del nostro territorio, inizierà alle ore 9.15 con la visita al museo “Dal nido alle ali” presso il Centro Educazione Ambientale di Valleremita, per poi salire accompagnati da guide Aigae fino all’Eremo di Santa Maria di Valdisasso lungo il sentiero dell’Aula Verde. Seguirà la visita alla struttura e pranzo in loco.

“Lo scopo simbolico che ci siamo prefissi con questa piccola escursione è quello di renderci il più possibile consapevoli della fortuna che abbiamo nell’abitare questo splendido territorio - sottolinea Marco Silvi, referente Cna Area Montana. Dovremmo imparare a comunicare ai turisti che visitano il nostro territorio chi siamo, prima di dire loro dove siamo.” Appuntamento domenica 5 settembre per una camminata rivolta a famiglie, adulti e bambini. L'evento è a numero chiuso e i posti sono limitati. Per info e prenotazioni: Marco (333 7962028).