Eroine, il concerto per celebrare cinque donne di coraggio

L’Accademia d’Arte Lirica di Osimo propone una serie di ritratti femminili nel concerto “Eroine” in programma sabato 13 Novembre alle ore 21.00 al Teatrino Campana di Osimo con Sineforma Ensemble e la voce recitante di Isabella Carloni.

Dopo i personaggi femminili dalla vita e dalle opere di Dante, ecco un’altra rassegna che celebra cinque donne, storiche o create dalla fantasia, di epoche e paesi diversi, che rimangono nella memoria per le loro gesta, il loro coraggio e la forza delle loro idee: Brunilde– la Valchiria che rinunciò all’immortalità per amore – Giovanna d’Arco – la Pulcella di Orléans che salvò la Francia dall’invasione dell’esercito inglese – Leonore – che, sotto abiti maschili e con il nome di Fidelio, salvò la vita al marito imprigionato – Pelageja – la Madre dello scrittore Gor’kij – Joyce Lussu – la poetessa impegnata nella lotta per l’eguaglianza e la libertà. Ogni momento significativo della storia delle protagoniste viene sottolineato, impreziosito e contestualizzato dalla musica: i brani sono proposti in eleganti trascrizioni, da Beethoven a Wagner, da Albeniz a Massenet, da Shostakovich alla musica tradizionale del bacino del mediterraneo.

Incontratisi tra le fila dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana, i componenti del Sineforma Ensemble provengono da esperienze in ambienti musicali di eccellenza tra i quali l’Accademia di Santa Cecilia, la Filarmonica della Scala, il Teatro Regio di Torino e il Teatro dell’Opera di Roma. Sono Elena Giri, flauto, Michele Scipioni, clarinetto, Simone Grizi, violino, Luca Baccelli, violoncello. A loro si affianca l’attrice Isabella Carloni. Prevendita presso la sede dell'Accademia, Piazza Dante 7. Tel. 071 714525 nei giorni di Giovedì 11 Novembre, Venerdì 12 Novembre, ore 10.00-12.30. Biglietteria Teatrino aperta il giorno 13 novembre dalle 19.30 fino a inizio spettacolo. Posto unico numerato: 8 euro. Obbligatorio il Green Pass e l’uso della mascherina.