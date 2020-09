Emmet Cohen Trio: alla Mole la massima espressione del pianoforte jazz

Lunedì 5 ottobre alla Mole Vanvitelliana al via il live dell'Emmet Cohen Trio. Alle 21.15 sale sul palco il gruupo che rappresenta una delle massime espressioni del pianoforte jazz attuale. In particolare nella formula del trio, che gli permette una libertà espressiva ad ampio raggio e di originale intensità. Grazie al lungo affiatamento con Russell Hall e Kyle Pool, si è infatti sviluppata un'empatia straordinaria, in cui cambi di tempo, stop e ripartenze, modulazioni armoniche e ritmiche, si susseguono con una fluidità impressionante, tale da catturare subito l'ascoltatore.

Ingresso: posto unico euro 10,00 più diritti prevendita (capienza ridotta). Prevendita dalle ore 10.00 di lunedì 21 settembre presso tutti i punti vendita Vivaticket (ad Ancona: Casa Musicale, corso Stamira 18). Prevendita online su Vivaticket . Biglietteria aperta la sera del concerto dalle ore 20,00.