Elio Germano porta in scena la sua "realtà virtuale"

Sabato 8 gennaio alle ore 21 e domenica 9 gennaio alle ore 17, Elio Germano inaugura la Stagione teatrale 2022 del Teatro Misa di Arcevia, con, uno spettacolo molto particolare, tra realtà virtuale e attualità, che prevede il coinvolgimento degli spettatori, tutti forniti di visori VR. Il cartellone è promosso dal Comune di Arcevia con la direzione artistica ed organizzativa di Atgtp Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata, in collaborazione con AMAT Associazione Marchigiana Attività Teatrali, e con il sostegno di “Alte Marche Creative-Cuore accogliente dell’Appennino” bando Por Marche Fesr 2014/2020 – Asse 3, Ministero della Cultura, Regione Marche e CMS Consorzio Marche Spettacolo.

Lo spettacolo

"Segnale d’allarme – La mia battaglia VR”, opera teatrale di Elio Germano e Chiara Lagani, è uno spettacolo ed insieme un film in realtà virtuale, diretto da Elio Germano e Omar Rashid e per una produzione Gold/Infinito in collaborazione con Riccione Teatro. Si tratta della trasposizione in realtà virtuale de “La mia Battaglia”, un'opera - portata in scena da Elio Germano stesso - che parla alla e della nostra epoca, un monologo che porta a riflettere e a porsi domande su vari temi: il consenso, il libero pensiero, l’affabulazione, la dittatura. È una feroce e allucinata narrazione in cui un attore, o forse un comico, ipnotizzatore non dichiarato, che manipola gli spettatori in un crescendo di autocompiacimento, fino a giungere, al termine del suo show, a una drammatica imprevedibile svolta. Lo spettacolo si potrà vedere grazie a supporti visivi, creati con Omar Rashid, fondatore del progetto multimediale Gold. Grazie ai visori VR, gli spettatori sono portati a piccoli passi a confondere immaginario e reale, entrando nella narrazione.

Gli spettacoli si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti in termini di distanziamento e misure di sicurezza. Green pass obbligatorio.

Biglietti

Platea e palchi centrali: intero € 15 - ridotto* € 12;

Palchi laterali intero: intero € 12 - ridotto* € 10.

*riduzione valida per under 25, over 65 e convenzionati vari.