Risate e cuore, Eduardo conquista Montemarciano e aiuta l’Ucraina

MONTEMARCIANO - Sberleffi, equivoci, risate e tradimenti. A Montemarciano l’associazione culturale Eureka incanta il teatro Alfieri con “La Fortuna con l'effe maiuscola”. L’opera del grande Eduardo De Filippo, scritta insieme ad Armando Curcio e messa in scena dal regista Massimo Russo, conta già circa 800 spettatori tra le repliche che si sono succedute nel primo week di rappresentazioni (dal 3 al 6 marzo). Sipario alzato anche oggi (ore 21) e domani (ore 17). La serata di ieri si è svolta con il patrocinio del Comune e la collaborazione dell’Avis di Montemarciano e una parte del ricavato sarà utilizzato per raccogliere aiuti da inviare in Ucraina.

Giù le luci, su il sipario. In un salotto della Napoli anni ’40 prendono vita tradimenti, sberleffi ed equivoci. Ritmo tipico delle commedie eduardiane, botta e risposta in un perfetto napoletano (tutto copione o anche perfette improvvisazioni?) che raccolgono applausi a scena aperta e risate. Il tormentone “Io so’ malato”, una trombetta a forma di Pulcinella, lo sberleffo alla borghesia dell’epoca e il tema della miseria accompagnano lo spettatore nei due atti.

Con il passare dei minuti l’opera diventa sempre più corale: Marco Piciotti, Gennaro Severino, Bruno Santochirico, Antonella Ciocci, Giuliana Ascani, Orietta De Grandis, Luigi Sfredda, Annarita Sordoni, Marisa Squartini, Mario Cacciani e Alessandro Sordoni arrivano a calcare contemporaneamente il palco in alcune scene. Tutto sotto la direzione di Russo, in scena anche lui nei panni del protagonista Giovanni Ruoppolo. Un equilibrio tra la farsa di Scarpetta e il teatro del suo figlio non riconosciuto, Eduardo De Filippo, capace di regalare un po’ di spensieratezza in un momento buio.