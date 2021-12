Edoardo Leo, torna "Ti racconto una storia": tutte le informazioni

Edoardo Leo torna sul palco con il suo spettacolo Ti racconto una storia. L'11 dicembre il sipario si alza al teatro La Fenice di Senigallia alle 21.

«Uno spettacolo, un reading, che raccoglie appunti, suggestioni, letture e pensieri che l’attore e regista romano Edoardo Leo ha raccolto dall’inizio della sua carriera ad oggi. Venti anni di appunti, ritagli, ricordi e risate, trasformati in uno spettacolo coinvolgente, che cambia forma e contenuto ogni volta, in base allo spazio e all’occasione. “Ti racconto una storia” è uno spettacolo che fa sorridere e riflettere, che racconta spaccati di vita umana unendo parole e musica. Una riflessione su comicità e poesia per spiegare che, in fondo, non sono così lontane. In scena, non solo racconti e monologhi di scrittori celebri - Benni, Calvino, Marquez, Eco, Benni, Piccolo e molti altri -, ma anche articoli di giornale, aneddoti e testi di giovani autori contemporanei e dello stesso Edoardo Leo».

Posto unico numerato € 25.00. Ridotto under 25, over 65 e convenzionati vari € 20.00.

Foto di copertina dal profilo Facebook di Edoardo Leo