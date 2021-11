I dulόri de Gustavo allo Sperimentale: in scena il vernacolo "anconitano" di Piantadosi

Al teatro Sperimentale di Ancona sabato 11 dicembre al via lo spettacolo in vernacolo anconitano, “I dul?ri de Gustavo”. Lo spettacolo, per la regia di Giampiero Piantadosi, è liberamente tratto da “I maneggi per maritare una figlia” di Nicolò Bacigalupo.

Prevendita presso la biglietteria del Teatro delle Muse in Via della Loggia Ancona – Tel. 071 52525 – Biglietto intero 12 Euro, ridotto 10 Euro (under 14 e over 65). Info 333 5766205 – 347 7704868.