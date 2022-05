Due giorni per il Salesi, a Portonovo vince la solidarietà: ecco il programma

Venerdì 6 e domenica 8 maggio a Portonovo arriva la due giorni per il Salesi. Doppia iniziativa organizzata dall’Associazione Patronesse del Pediatrico, con il Patrocinio della Regione Marche e del Comune di Ancona.

«L’inaugurazione della “due giorni” - si legge nella nota - si aprirà venerdì 6 nella cornice dell’Hotel Fortino Napoleonico, dove sono in programma cena e intrattenimento musicale con la partecipazione della cantante Valentina Curzi, del chitarrista Antonio Del Sordo e Matteo Mata dj. Animazione affidata al giornalista Andrea Carloni. La serata prevede tutta una serie di sorprese che, in quanto tali, non possono essere svelate. Nell’occasione sarà anche tracciato il bilancio dell’iniziativa denominata “Un Canestro per il Salesi”, realizzata in collaborazione con il Comitato Regionale Marche della FIP, che ha portato alla raccolta di fondi fra le Società di pallacanestro anconetane. Sulla spinta del presidente regionale, Davide Paolini, un contributo hanno voluto offrirlo anche i due grandi cestisti anconetani, protagonisti con l’Italia ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, Alessandro Pajola e Achille Polonara. Molta attesa fra i più piccoli, per la serie di appuntamenti in programma domenica 8 maggio, grazie all’ospitalità di Bagni da Franco, lato Molo, Marcello ed Emilia. Si parte alle 14.30 con la Dottoressa Ripippi e il suo laboratorio di bolle di sapone. A seguire, spettacolo e Caccia al Tesoro per bambini, a cura della Compagnia Gioca Sorriso, Mago Tony e Mago Baldo. Sarà poi Michela D’Alessandris ad occuparsi del “Trucca Bambini”, che precederà il concertino del Gruppo Folk Canti Popolari della Pasquella di Varano. Alle 16,30, il gran finale, con tutti pronti ad entrare nel magico mondo di Harry Potter a cura dell’Associazione Fantasia Sogno Realtà».