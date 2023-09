Parata di auto d'epoca in provincia, nel week-end la "Due Giorni del Conero-Memorial Gianmario Lazzarini"

Sono previsti per venerdì prossimo i primi arrivi degli equipaggi all’Hotel Numana Palace, per una delle manifestazioni classiche per le auto d’epoca, la “27a Due Giorni del Conero-Memorial Gianmario Lazzarini”. Il programma, allungato a tre giornate dalla scorsa edizione, vedrà per il pomeriggio di venerdì il trasferimento dei partecipanti verso il Porto Turistico di Numana da dove è prevista, condizioni meteo permettendo, una gita in barca attorno al Monte Conero con aperitivo a bordo ed in serata la cena a Numana.

La giornata di sabato vedrà dalle ore 9,30 il trasferimento tra le colline anconetane fino a San Paolo di Jesi, tra i castelli dov’è importante la tradizione vinicola, che ha raccolto nel tempo numerosi riconoscimenti anche internazionali. In mattinata è prevista la visita alle Cantine Vignamato e la sosta pranzo. Nel pomeriggio ci si sposterà con le belle auto d’epoca verso Genga, dove è immancabile una visita alle interessanti e suggestive Grotte di Frasassi. E’ un meraviglioso sistema di grotte carsiche sotterranee generato dal fiume Sentino in un tempo valutabile di oltre un milione di anni. Dal settembre del 1971 sono stati scoperti oltre 20 km di stretti cunicoli ed ampie grotte che formano uno scenario naturale unico. In serata il rientro in Hotel a Numana per la cena di gala a base di pesce e la consueta consegna del 12° Memorial Lazzarini da parte del figlio Carlo, vicepresidente del club. La serata vedrà anche un accompagnamento musicale dal vivo.

Domenica 24 settembre un giro turistico tra le colline marchigiane da Numana in direzione Villa Musone, Camerano, Angeli di Varano, Monte Conero fino ad giungere nel centro di Numana. Qui sarà possibile una visita guidata del centro storico, durante la quale in concomitanza con l’annuale Giornata Nazionale del Veicolo Storico indetta dall’ASI ci sarà un collegamento streaming con tutte le iniziative sul territorio nazionale di motorismo d’epoca. Il pranzo finale all’Hotel Numana Palace chiuderà il programma della manifestazione con il saluto dello staff del CAEM/Scarfiotti diretto in questa occasione da Giovannino Ghizzone e Lorenzo Pesaresi. La manifestazione ha il supporto di Helvetia Assicurazioni, Water M, Tecnostampa, Rotopress, BCC Recanati e Colmurano, Autofficina F.lli Zacconi, GM Meccanica, Ca.Bi. Gomme, TEC Antifurto, Corimac, RC Impianti Termosanitari, Falegnameria Salvucci, Azienda Vinicola Vignamato e Hotel Numana Palace.