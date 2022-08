Doppio concerto per la chiusura di "Onde di note"

La rassegna Onde di Note, che per tutta l’estate ha risuonato nella Chiesa di Santa Maria di Portonovo, giunge alla conclusione con due ultimi concerti organizzati dalle Associazioni ANSPI ZonaMusica e ItaliaNostra Onlus di Ancona. Mercoledì 31 Agosto alle ore 21.30 ad esibirsi sarà il Duo Saudade, formato dai musicisti Marica Lucarini, flauto e Giordano Moriconi, chitarra. Un concerto volto ad esplorare le sonorità dolci e sensuali che il repertorio per flauto e chitarra offre, proponendo brani caratteristici di celebri compositori sudamericani del ’900, come Astor Piazzolla e Heitor Villa-Lobos. Una calda conclusione dell’itinerario musicale Nel raggio della musica, che ha fatto da protagonista per il mese di Agosto, ospitando talenti della nostra regione ed esaltandoli in un luogo prezioso.



Giovedì 1 Settembre ore 21.00 un concerto dedicato a tutta la famiglia, dal titolo Rullo di Tamburi, a cura di Marco Lorenzetti, batteria, con Melissa Conigli, attrice e il Drum circle. Una serata che farà avvicinare grandi e piccini al repertorio dei più grandi compositori della storia della musica, come Bach, Monteverdi e Rossini, in una chiave tutta nuova e con l’ausilio di uno strumento più moderno: la batteria. Il Drum circle con i suoi ritmi e grande energia farà viaggiare gli spettatori da un’epoca all’altra, come una vera e propria macchina del tempo, creando un mix di sonorità antiche e ritmi percussivi moderni. Un family concert pieno di ritmo creato da un gruppo di batteristi e percussionisti che amano sperimentare nuove sonorità e con la partecipazione straordinaria della classe quinta A della scuola primaria “L. Mercantini” di Falconara Marittima. Ingresso libero.