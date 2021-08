Al Paradise torna il drive-in: esordio sold out con Grease

Godersi in cinema con un sapore retrò è possibile al Paradise di Monsano. Ha registrato, infatti, il tutto esaurito la proiezioe di "Grease" che ha inaugurato la seconda edizione dell’evento dell’estate jesina: il cinema drive-in. La location è il Parcheggio del “Paradise Play, Drink & Food” di Monsano. "Si arriva direttamente con la propria auto - si legge nella nota - per godersi il film, dove si può anche usufruire del servizio bar-ristorante".

Le prossime date sono fissate per venerdì 27 agosto con “Forrest Gump” e sabato 28 agosto con “Pulp Fiction”. Gli spettacoli iniziano alle 21.30: programmazione e modalità di accesso e prenotazione sul sito internet dedicato. Il progetto è nato nel 2020 dalla collaborazione, rinnovata, tra Paradise, Associazione “Altra frequenza” e i Comuni di Jesi e Monsano. "I soggetti coinvolti - prosegue il comunicato - hanno unito le proprie forze, lieti di poter collaborare ancora una volta a beneficio del territorio e la location del “Paradise”, locale leader per il divertimento in zona, rappresenta il contesto ideale grazie alla sua enorme area parcheggio, e ai servizi di bar e ristorazione con servizio in auto".