Vino, giovani e territorio: convegno in hotel

I giovani, il vino, le Marche e il turismo al centro di un convegno ad Ancona. L’incontro si terrà domani venerdì 14 luglio alle 18.30 al Seeport Hotel. Verranno presentati i risultati di una indagine made in Marche che ha coinvolto gli under 40 di tutta Italia, su commissione della delegazione Marche dell’Associazione Nazionale Le Donne del Vino. I risultati della ricerca, curata da Gabriele Micozzi, sono stati presentati dalle Donne del Vino anche al Vinitaly 2023 grazie alla Regione Marche.

L’organizzazione del convegno ad Ancona, dal titolo “I giovani wine food lover e le Marche”, è a cura della delegazione Marche Associazione Nazionale Le Donne del Vino e del Club Occidente. Modera l’incontro la giornalista Agnese Testadiferro. I risultati saranno illustrati direttamente da Gabriele Micozzi, presidente Marketing Associati e docente di marketing all’Università Politecnica delle Marche e alla Luiss Business School. Sono previsti gli interventi di autorità e socie dell’associazione al fine di contestualizzare i dati emersi dalla ricerca e conoscere le esperienze di chi lavora nei vari ambiti del settore enologico

«L’idea della ricerca nasce dalla necessità di conoscere cosa i giovani italiani, ma anche i marchigiani, pensano delle Marche e delle produzioni vitivinicole della nostra regione. Lo studio mira anche a comprendere più aspetti della conoscenza e della percezione che gli under 40 hanno se pensano al nostro territorio, ai servizi e all’enogastronomia regionale, nonché alle realtà enologiche italiane. E’ importante conoscere la percezione dei giovani wine lover per leggere la realtà con i loro occhi al fine di dare uno strumento utile alle imprenditrici e agli imprenditori del vino e alle istituzioni – afferma Daniela Sorana, delegata Marche dell’Associazione Nazionale Le Donne del Vino – La ricerca alla quale abbiamo dato vita è uno stimolo per un Osservatorio Permanente volto a cogliere come cambiano stili, tendenze, trend e per dare sia al territorio sia alle aziende della produzione e della distribuzione un incentivo per una collaborazione per tenere alto l’Orgoglio Marchigiano - afferma Daniela Sorana – delegata Marche dell’Associazione Nazionale Donne del Vino - Un sentito grazie è rivolto al Prof Gabriele Micozzi per aver accolto il nostro invito a curare la ricerca, a Grafiche Federighi per il supporto alla ricerca e al Club Occidente nella persona del presidente Giulio Argalia, per aver contribuito in modo attivo e propositivo a portare il convegno del Vinitaly nelle Marche».