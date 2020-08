Le donne Stra-Ordinarie si raccontano: storie di successi professionali e non solo

Ascoltare il racconto di donne Stra-Ordinarie della nostra comunità locale, donne che a partire dalla dimensione ordinaria della propria esistenza sono riuscite a connotarla con quell'impronta straordinaria legata alla propria identità di genere. E' questo il senso di " Starordinarie", la manifestazione in programma lunedì 17 agosto alle ore 21,00 alla Rotonda a Mare organizzata dal Comune di Senigallia in collaborazione con le associazioni al femminile della città. Una serie di donne affermatesi nei diversi campi e settori (dalla politica, alla sanità, dalla comunicazione all'imprenditoria fino alla cultura) si alterneranno sul palco della Rotonda intervistate dal giornalista di Sky Gianluca Ales raccontando la propria esperienza di vita e professionale. Una mostra fotografica dedicata alle donne straordinarie sarà allestita a cura dell'associazione Fidapa BPW di Senigallia.

«Questa iniziativa- sottolinea il Sindaco di Senigallia- conclude l'ampia progettualità che abbiamo messo in campo in questi anni sul tema delle Pari Opportunità attraverso l'organizzazione di una serie di iniziative, promosse con la collaborazione ed il contributo di tutte le Associazioni al femminile del nostro Comune». «Questa giornata era in programma l'8 marzo, ma le restrizioni dovute al Covid, hanno impedito la sua realizzazione - dice l'Assessora alle Pari Opportunità Ilaria Ramazzotti che sottolinea -Abbiamo ritenuto doveroso concludere questo mandato dando il giusto risalto al tema della parità di genere riproponendola. Le straordinarie sono donne che raccontano, con la loro esperienza di vita, che ogni traguardo può essere raggiunto dalle donne. Passione, competenza e determinazione permettono di intraprendere a ogni donna, partendo dalla propria condizione di vita, risultati straordinari».

Si ricorda che per assistere agli spettacoli ai Giardini della Scuola Pascoli, in piazza Garibaldi, alla Rotonda a mare e alla Chiesa dei Cancelli, anche quelli gratuiti, è necessaria la prenotazione da effettuare attraverso una delle seguenti modalità: sul portale www.vivaticket.it oppure al teatro La Fenice, il giovedì e il venerdì, dalle ore 17 alle ore 20, e il sabato, dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 17 alle ore 20. Sarà inoltre possibile prenotare e acquistare i biglietti eventualmente rimasti disponibili anche direttamente sul luogo dell'evento a partire da un’ora prima dell’inizio della manifestazione. Info: 335 1776042 Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 info@fenicesenigallia.it